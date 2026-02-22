‘Una Batalla Tras Otra’ triunfa en unos BAFTA que dejan sin premio a ‘Sirat’

Una batalla tras otra se ha convertido en la gran triunfadora de los BAFTA, los premios de la Academia del Cine Británica. La película de Paul Thomas Anderson se ha alzado con seis estatuillas, entre ellas la de mejor película, dirección, montaje, dirección de fotografía y guión adaptado. La española Sirat, por su parte, se ha quedado a las puertas de lograr el galardón a mejor película de habla no inglesa, que ha caído finalmente en manos de la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier.

Anderson ha calificado como un “tremendo honor” el reconocimiento de los académicos británicos, quienes han confirmado el éxito de una película que partía como la gran favorita de la noche con 14 nominaciones. “Sigamos haciendo películas sin miedo”, ha asegurado tras recoger el último galardón de la noche.

Hamnet, otra de las grandes favoritas con 11 nominaciones, ha tenido que conformarse con el premio a mejor película británica, mientras que Frankenstein se ha llevado tres de las ocho estatuillas a las que estaba nominada: diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería. Sinners, la segunda película con más nominaciones de la noche (13) se ha alzado con el galardón a mejor guión original y mejor banda sonora original, además del premio a mejor actriz secundaria para Wunmi Mosaku. La gran perdedora de la noche ha sido Marty Supreme, que no ha logrado ninguno de los 11 premios a los que aspiraba.

Sorpresa de la noche

La gran sorpresa de esta edición ha sido la victoria del británico Robert Aramayo como mejor actor principal por Incontrolable, batiendo a los grandes favoritos: Timothée Chalamet por Marty Supreme y Leonardo Dicaprio por Una Batalla Tras Otra. Aramayo también se ha llevado el galardón a mejor estrella revelación, un triunfo muy celebrado en la grada por John Davidson, la persona con síndrome de Tourette en la que se inspira el personaje.

Sean Penn se ha sumado al éxito de Una Batalla Tras Otra llevándose el reconocimiento a mejor actor secundario —por delante de Jacob Elordi (Frankenstein), Benicio del Toro (Una Batalla Tras Otra y Paul Mescal (Hamnet)— mientras que la irlandesa Jessie Buckley se ha alzado con el de mejor actriz, el segundo galardón de la noche para Hamnet.

La ceremonia, presentada por Alan Cumming y con actuaciones musicales de Jessie Ware y de las voces de Kpop Demon Hunters —Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna—, ha servido como aperitivo de la gala de los Óscar, prevista para el 15 de marzo y en la que Sirat vuelve a estar nominada, en este caso a mejor sonido y a mejor película extranjera.