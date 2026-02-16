Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el actor Robert Duvall a los 95 años

"Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", ha anunciado su viuda en un comunicado

Robert Duvall, en una imagen de 2012.

Robert Duvall, en una imagen de 2012. / Nathan Denette / AP

EFE

Washington

Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como 'Apocalyse Now' y 'El Padrino', murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Muere Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalyse Now y El Padrino, a los 95 años

Robert Duvall. / EFE

Siete veces nominado al Oscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en 'Tender Mercies' ('Gracias y favores') de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

