Los tres artistas que darán la campanada en el Benidorm Fest: ni son lo más escuchados ni los que más seguidores tienen

Si sólo dependiera de las cifras, el Benidorm Fest ya tendría un claro ganador: Miranda! El dúo formado por Alejandro y Juliana es el gran nombre de la quinta edición. Atesoran 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Tienen 964.000 suscriptores en Youtube. En Instagram superan el millón. Y, ojo, su canción saca 500.000 reproducciones a la segunda más reproducida. Un fenómeno que podría decantar la balanza hacia ellos. Su tema lo merece: Despierto amándote es una explosión de color tan bien orquestada que te arrastra desde el primer compás. Ahora bien, en un concurso de estas características, tan pasional, tan impulsivo, hay un factor que resulta determinante: despertar ilusión. Y, aunque ellos llevan 25 años haciéndolo en su Argentina natal, hay otros nombres no tan populares que lo están logrando con mayor fervor. Tres podrían dar la campanada.

Kenneth es uno de ellos. Su trayectoria arrancó en La Voz Kids, donde fue finalista en el equipo de David Bisbal. Desde entonces, ha ido adentrándose en el género urbano que ahora lleva por bandera. Actualmente, le siguen 537.000 personas en Spotify. Un hito teniendo en cuenta que debutó hace sólo tres años. Tiene 23 y se ha curtido en orquestas como Nueva Fuerza y Panorama. De latido latino y vena rabiosa, Los ojos no mienten es hija de su tiempo: actitud, sonido y discurso. Sólo le falta ajustar el tiro para hacer de ella un disparo efectivo. Pues no hay que olvidar que, en un festival tan feroz, no vence la mejor canción, sino el paquete perfecto. Por el momento, el apoyo del público lo tiene: su propuesta es la segunda más exitosa, confirmando el terremoto que ha desatado desde los márgenes. No para de sumar adeptos.

Kenneth luchará con 'Los ojos no mienten' por la Sirenita de Oro. / RTVE

El Benidorm Fest, que se celebrará el 10, el 12 y el 14 de febrero, en un Palau L’illa de la Música renovado, ha incorporado novedades respecto a sus ediciones anteriores. Con el objetivo de dar una entidad propia al certamen, ha establecido un premio de 150.000 euros para el vencedor: 100.000 para el artista y 50.000 para los autores. Además, se han preparado dos galardones más: la grabación de un single en Miami y otro en Estocolmo. El trofeo también ha cambiado: el ganador levantará la Sirenita de Oro y no el Micrófono de Bronce que hasta ahora venía entregándose. Asimismo, se ha renovado el equipo casi al completo. Sergio Jaén ejercerá de director artístico, mientras que Ari Levelä asumirá el diseño de escenografía. Borja Rueda será el coreógrafo y Mercè Llorens coordinará la realización.

Rosalinda Galán será una de las grandes beneficiadas de estos cambios. A Mataora sólo le falta un buen envoltorio para afianzar la victoria. Y ahí, claro, Jaén y Llorens jugarán un papel fundamental. Su candidatura es disruptiva, planta cara. Hay algo tan visceral en esta copla electrónica que la vuelve hipnótica. Su producción es exquisita, contemporánea. No deja indiferente. Un viaje emocional que rebosa voz y duende en una cita deseosa de entrañas. Ahí está la clave. Influenciadísima por las grandes folcloristas de España, ha desarrollado un carrera entre el teatro y el cine que, hoy, tras editar su primer epé en 2025, la reivindican como un valor al alza. Desprende electricidad. Y, en pantalla, de hacerse bien, será aniquiladora.

Rosalinda Galán defenderá 'Mataora' en el Benidorm Fest. / RTVE

El reto de Luna Ki

Luna Ki podría ser la gran sorpresa con Bomba de amor. Desde que irrumpió en la industria con Unknown 2034 en 2019, ha desafiado las etiquetas que se han empeñado en ponerle desde fuera. Su formación en teatro, ballet y circo ha salpicado todas sus incursiones, dándole una personalidad única que la ha vuelto incomparable. Se nota especialmente en la canción que defenderá en Benidorm. Si logra levantarla en directo, lo tendrá hecho. Tal vez, no sea la mejor voz de esta hornada. Sin embargo, su presencia es arrolladora. Engancha. ¿Su debilidad? El autotune no está permitido. Motivo por el que abandonó, precisamente, la primera edición. Por lo que, sólo si consigue producir el mismo éxtasis sin esta herramienta, luchará por la Sirenita de Oro. Sus escuchas están disparadas.

Luna Ki lleva 'Bomba de amor' al Benidorm Fest tras abandonar la primera edición. / ARCHIVO

A estos cuatro, se sumarán Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kitai, Ku Minerva, Julia Medina y María León, Mayo, Mikel Herzog, The Quinquis y Tony Grox y Lucycalys. 18 artistas entre 870 candidatos que parten de un punto distinto: España no irá a Eurovisión por la presencia de Israel. La polémica llevaba dos ediciones copando titulares: mientras Eden Golan (2024) y Yuval Raphael (2025) cantaban, su país asesinaba a personas en Gaza. Lo que, sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con Rusia, no provocó su expulsión. "La carga política del festival es enorme. Israel lo sabe y lo utiliza para proyectar sus mensajes", dijo José Pablo López, presidente de RTVE, en septiembre. Una lucha respaldada por Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

12 plazas en la final

Kenneth y Luna Ki lucharán en la primera semifinal para hacerse un hueco en la final, mientras que Rosalinda Galán lo hará en la segunda. Sólo hay 12 plazas disponibles. En esta ocasión, se ha incorporado una novedad en el sistema de votación: se ha recuperado el voto demoscópico eliminado en 2025 pese a las críticas de los seguidores. De esa forma, tanto en las semifinales como en la final, el 50% de los puntos los otorgará el comité de expertos, el 25% el televoto y el otro 25% esta muestra representativa de la sociedad. También ha introducido una cláusula nueva a raíz de las polémicas declaraciones que Melody realizó en distintos espacios televisivos: “Los participantes no podrán acudir a programas, entrevistas y espacios de medios distintos a RTVE hasta la finalización del concurso”. La Sirenita de Oro espera.