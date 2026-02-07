Carnaval de Badajoz
ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?
La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido
La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.
¿Cuál ha sido la murga que más te ha gustado de las dos primeras jornadas de preliminar del Comba 2026? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.
Primera preliminar:
Segunda preliminar:
Tercera preliminar:
Cuarta preliminar:
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Condenan al Sergas por un diagnóstico tardío de cáncer de próstata