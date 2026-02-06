Buenas noticias para los jubilados de Galicia: el Gobierno mantiene las entradas de cine a 2 euros los martes para mayores de 65 años

El pasado martes el Gobierno aprobó la modificación del Real Decreto que regula el programa Cine Sénior. Esta modificación aumenta el presupuesto de la iniciativa, lo que se traduce en que los mayores de 65 años podrán seguir disfrutando de las entradas de cine por 2 euros todos los martes.

La ampliación se produce después de que varios cines advirtiesen que el presupuesto inicial de 8,5 millones de euros, asignados por el Ministerio de Cultura y el ICAA, se había agotado. La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de febrero y aumenta la dotación en tres millones de euros.

397 salas con entradas a 2 euros

Con modificación del Real Decreto aprobada por el Consejo de Ministros del pasado martes, el programa Cine Sénior pasa a tener un presupuesto de 11,5 millones de euros. Un total de 397 salas en España participan en este programa, incluyendo muchos cines de las provincias gallegas.

Con esta medida se garantiza la continuidad del programa hasta junio de 2026, garantizando que las personas mayores de 65 años puedan conseguir sus entradas de cine por 2 euros cada martes. La de 2026 sigue la estela de la tercera edición de este programa, que experimentó un incremento de tiempo —de 9 a 12 meses— y de participantes durante 2025.

El carácter retroactivo desde el 1 de febrero del aumento de recursos sirve para que las subvenciones a las salas se mantengan sin interrupciones. Según los datos de la Federación de Cines de España, en las primeras 28 semanas de la tercera edición ya se han contabilizado 1.579.923 asistentes en toda España.