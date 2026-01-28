Perez Reverte pospone el ciclo sobre la Guerra Civil tras las bajas de Uclés y de políticos de izquierda para "rearmar" el programa

1936: la guerra que todos perdimos, título al que luego se le añadieron los signos de interrogación, para subsanar un error de imprenta -en palabras de Arturo Pérez Reverte, organizador del ciclo, es el ciclo de debate que ha estadi en el centro de la polémica en los últimos días. La Fundación Cajasol ha decidido aplazar al próximo otoño la celebración de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, prevista inicialmente para la semana del 2 al 5 de febrero tras la cascada de bajas que "alteran de manera sustancial el contenido de las jornadas".

La primera baja anunciada, el domingo pasado, fue la de David Uclés, autor del superventas La península de las casas vacías (Siruela), que lanzó un vídeo en sus redes sociales explicando, entre otros motivos, que no quería compartir cartel con José María Aznar o Espinosa de los Monteros: "Figuran políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", resume en el vídeo en el que tacha al dirigente del PP de de ser "la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español" y censura que el ex dirigente de Vox "ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión y mi derecho a existir". También criticó en su vídeo la falta de paridad, 27 hombres y solo 6 mujeres.

Según el programa original, participarían una treintena de ponentes,entre políticos y ex políticos, escritores, periodistas y ensayistas, distribuidos en distintas mesas y diálogos. De Félix Bolaños al militar Félix Sanz Roldán, de Juan Echanove a Ester Muñoz, de Alejandro Amenábar a Carmen Calvo, de Paco Cerdá a Antonio Lucas.

Tras el estallido de la polémica, la Fundación Cajasol compartió un mensaje de Reverte y Vigorra: "“Éste es el programa previsto para la XI edición de Letras en Sevilla. Juzguen ustedes si el conjunto de invitados es lo bastante plural y ecuánime para el propósito de estas jornadas, que se esperan con gran expectación. Quienes protestan por la inclusión de unos o de otros demuestran, precisamente, lo necesario que es en España un debate como éste".

Según el comunicado emitido por la institución que preside Antonio Pulido, el objetivo es "rearmar" el programa, como han solicitado los organizadores del ciclo, el académico de la Lengua y padre de Alatriste y el periodista radiofónico Jesús Vigorra. La decisión se produce después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el autor jienense, al que se sumaron el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, entre otros.

Así lo ha señalado la Fundación en un comunicado, en el que advierte de que estas renuncias "alteran de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a Letras en Sevilla, un equilibrio que considera "imprescindible" para garantizar un debate cultural diverso y representativo.

"Imprescindible" equilibrio de voces

Con el programa definitivo aún sin cerrar, "por causas ajenas tanto a la Fundación Cajasol como a los organizadores", indice la nota, y a escasos días de su inauguración, las bajas sobrevenidas han generado "problemas organizativos" que constituyen un motivo "razonable" para plantear el traslado de Letras en Sevilla al próximo otoño.

¿Son estos eventos reconciliadores, una forma de revisionismo o una equidistancia tramposa? La polémica ha animado Twitter en los últimos días donde, desde muchas cuentas, se ha planteado el debate sobre si la izquierda debe legitimarlos con su presencia.

Primer cartel de Letras en Sevilla XI edición '1936: la guerra que todos perdimos'. / Fundación Cajasol

El programa busca "un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual"

Este aplazamiento permitiría disponer de un margen de tiempo "prudencial" para "rearmar" el programa conforme a su planteamiento original, que consistía en encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y representantes políticos de distintas tendencias ideológicas, conformando "un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", según ha subrayado la entidad.

Asimismo, la Fundación Cajasol ha destacado que mantiene desde hace décadas un firme compromiso con una "reflexión cultural abierta, plural y respetuosa", así como con la representación de "todas las sensibilidades, ideologías y perspectivas que conforman la sociedad española". "Este espíritu de pluralidad es, y seguirá siendo, una seña de identidad de esta institución y un principio irrenunciable en todas las actividades que acogemos", ha señalado, añadiendo que "la falta de garantías para mantener intactos estos valores ha sido otro de los motivos valorados para reprogramar el ciclo en fechas venideras".

Letras en Sevilla aspira a mantener su posición como espacio de debate y reflexión en un contexto en el que "el diálogo sosegado, el respeto a los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca", según ha destacado la Fundación Cajasol, que ha reiterado su apuesta por este ciclo y ha agradecido la comprensión de participantes, colaboradores y público.