La actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026

La actriz estadounidense Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional en la 40 gala de los Premios Goya se que celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

La Academia de Cine de España ha destacado su "filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social. Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo".

Susan Sarandon (Nueva York, 1946) es nombre "crucial" del Hollywood contemporáneo, ha reseñado la Academia en un comunicado, pues representa la "combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político".

La protagonista de títulos como 'Thelma y Louise', 'El cliente', 'Las Brujas de Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'El ansia' y 'Pena de muerte', por la que ganó el premio Óscar, se suma así a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, que lo han recibido en ediciones anteriores.

El Goya Internacional tiene como objetivo reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo.

Susan Sarandon es "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo", ha reseñado la Junta Directiva de la Academia que también ha valorado el valiente compromiso político y social de la actriz y productora.

Desde el inicio de su carrera en los años 70, la actriz se ha decantado por personajes de carácter y siempre tuvo el propósito de no repetirse.

Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis son algunos de los muchos compañeros de reparto, que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive.

Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Óscar, por 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida', 'El cliente' y, finalmente, 'Pena de muerte', con la que consiguió la estatuilla de Hollywood con su papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte.

'Los búfalos de Durham', 'Quédate a mi lado' o 'Mujercitas' y la serie de televisión 'Feud', donde se convirtió en Bette Davis, forman parte también de sus trabajos más destacados.

Firme defensora de los Derechos Humanos, Sarandon creció en una familia numerosa siendo la mayor de nueve hermanos, fue criada en la religión católica y siempre se ha confesado una enamorada de España.