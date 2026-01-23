Gracias a 'Hamnet', Jessie Buckley ya piensa (o debería) dónde colocar su Oscar

Quienes figuran en la nueva lista de nominados al Oscar, anunciada ayer jueves, dispondrán casi dos meses para preparar un discurso de agradecimiento por si el próximo 16 de marzo acaban figurando también en la de ganadores del premio. Hay cuatro candidatas, en cambio, que seguramente preferirán invertir su tiempo en algo más útil, como ensayar frente al espejo un ademán de buena perdedora suficientemente convincente. Porque, a estas alturas, lo más probable es que ni Rose Byrne ni Kate Hudson ni Renate Reinsve ni tampoco Emma Stone alberguen duda alguna de que este año la estatuilla a la Mejor Actriz irá a parar a la quinta aspirante, Jessie Buckley. Gracias a su interpretación en ‘Hamnet’, después de todo, la intérprete irlandesa no solo lleva semanas recogiendo galardones como el Critic’s Choice y el Globo de Oro, de los que se dice que ayudan a predecir quién ganará el Oscar, sino que ha logrado hacer circular por Hollywood una narrativa según la que dicha categoría no admite otra vencedora.

Basada en la aclamada novela homónima de Maggie O’Farrell protagonizada por William Shakespeare y sobre todo por quien fue su esposa, Agnes (o Anne) Hathaway, ‘Hamnet’ se sirve de la angustia experimentada por la pareja tras el fallecimiento de su hijo de 11 años, que tal vez inspiró al bardo a escribir Hamlet, para reflexionar sobre el dolor de la pérdida y el poder del arte para ayudarnos a afrontarlo. Y la carga emocional de la película recae en la propia Buckley, que interpreta a Hathaway -al lado de Paul Mescal en la piel del escritor- con crudeza e intimismo excepcionalmente elocuentes, usando su rostro como vehículo a bordo del que transmitir primero la ferocidad de la pasión, después el entusiasmo de la maternidad y, por último, el dolor insoportable del duelo. Es sobre todo gracias a ella, y especialmente a una escena en la que su personaje vomita un aullido desgarrador al comprender que su pequeño ha muerto, que la nueva película de Chloé Zhao -directora de la oscarizada ‘Nomadland’ (2020)- se muestra infalible a la hora provocar mares de lágrimas entre los espectadores.

La actriz Jessie Bucley en una escena de 'Hamnet'. / EPC

Finalista de un 'talent'

La habilidad de Buckley para comunicarse a través de la interpretación se ha ido afinando desde sus años de infancia. Su padre escribe y recita poesía, y su madre es cantante de ópera y profesora de música; desde niña, ella estudió canto y aprendió a tocar el piano, el clarinete y el saxofón.Su relación con el público empezó en 2008 cuando, con 18 años, quedó finalista en un concurso de talentos para la televisión británica del que no guarda buenos recuerdos -ha afirmado que durante su participación en él se sintió vejada por quienes criticaban su supuesta falta de feminidad- pero gracias al que pudo empezar una carrera desde el principio alejada de los caminos profesionales más transitados por las celebridades surgidas de la telerrealidad. Tras brillar sobre los escenarios teatrales londinenses coprotagonizando sendas adaptaciones shakespearianas, ‘La tempestad’ y ‘Enrique V’ -esta última junto a Jude Law-, debutó para la pantalla grande al frente del thriller psicológico ‘Beast’ (2017) en la piel de una joven de pasado violento que se enamora de un furtivo sospechoso de varios asesinatos y cuya apariencia apocada esconde una hirviente ira justiciera.

Aquella película sentó las bases del tipo de personaje en el que Buckley se ha especializado, mujeres que personifican la intensidad emocional y se niegan a ocultar sus contradicciones y su fealdad para gustar a la audiencia. En ‘Wild Rose’ (2018) interpretó a una madre soltera de dos hijos que intenta dejar atrás su oscuro pasado y sus años de cárcel para convertirse en cantante de country. En ‘Ellas hablan’ (2022) dio vida a una esposa agresivamente sumisa perteneciente a una comunidad menonita cuya población femenina sufre agresiones sexuales sistemáticas a manos de los hombres. En ‘Estoy pensando en dejarlo’ (2020), encarnando a una joven que visita la aislada granja familiar de su novio, se mostró patológicamente introspectiva y llena de furia y resentimiento reprimidos.

Y en el debut tras la cámara de la actriz Maggie Gyllenhaal ‘La hija oscura’ (2021), interpretó a una esposa y madre aparentemente perfecta que lo sacrifica todo para embarcarse en un romance insensato y apasionado, y obtuvo su primera nominación al Oscar por ello. En solo un par de meses llegará a los cines su segunda colaboración con Gyllenhaal, ‘¡La novia!’, que nos dará la oportunidad de verla embarcándose en un romance con el mismísimo monstruo de Frankenstein.

Hay actores que, con el fin de prepararse para un papel, aprenden a tocar un instrumento musical o a practicar un deporte. A causa de ‘Hamnet’, en cambio, Buckley fue mucho más lejos. Solo unos días después de finalizar su rodaje, y a causa de lo que ha definido como la “profunda necesidad” de ser madre que desarrolló en su transcurso, la actriz se quedó embarazada. Quizá esa fuera una de las consecuencias casi inevitables del grado de simbiosis que alcanzó con su personaje. La otra, claro, es el Oscar que añadirá a la retahila de premios que ya ha recibido gracias a ella. A diferencia de sus rivales nominadas, a ella sí le conviene ir preparando un discurso -otro más- y, sobre todo, ensayando un gesto de sorpresa.