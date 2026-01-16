Robbie Williams, sobrexcitado en su nuevo álbum, 'Britpop', lanzado este viernes por sorpresa

'Britpop' Robbie Williams Sony Music Pop ★★★

La foto de la portada, en chándal rojo y con el pelo amarillo, captada en el Festival de Glastonbury de 1995, sitúa el marco mental de 'Britpop': proyecta a un Robbie Williams veinteañero y rebelde, que acababa de romper con la 'boy band' Take That y miraba con lujuria a sus amigos de Oasis, tropa en la que quería ver un referente a seguir. Tres décadas después, presenta este álbum como el que habría querido hacer entonces, guitarrero e influido por las glorias pop del imperio británico. Su compañía no compartió el enfoque, lo cual no perjudicó su carrera, más bien lo contrario.

El ruidoso regreso de Oasis en 2025 favorecía el 'momentum' y el álbum iba a salir en octubre, pero se retrasó para no coincidir con el de Taylor Swift. Lanzado este viernes por sorpresa, en un mes, enero, bajo en competitividad discográfica, Williams apunta a su 16º número uno en el Reino Unido, desempatando en la cumbre con los Beatles. Así funcionan a veces las cosas. Es su regreso desde 'The heavy entertainment show' (2016) y presenta munición estridente, aunque de puntería variable.

Con octanaje eléctrico

Casi medio álbum ya era de dominio público porque fue lanzándose en 'singles', cinco de los 11 temas. Ya nos percatamos del octanaje eléctrico del nuevo material en ese impetuoso 'Rocket', con solo de guitarra nada menos que de Tony Iommi (Black Sabbath). Robbie desencadenado, anticipando un tono general sobreexcitado en buena parte del disco. El tributo al Britpop es perceptible en 'Spies', mirando al Oasis más aparatoso, de muro guitarrero (y trazo melódico emparentado con 'Champagne supernova'), y en ese expeditivo 'Pretty face' (con aullido a lo 'Song 2', de Blur, y un "hello, hello..." muy Nirvana).

'Britpop' desprende algo de quiero y no puedo. Trata de transmitirnos que debajo del Williams 'mainstream' siempre ha habido un rockero disconforme, lo cual choca con un cancionero de lo más enérgico pero que deja poco poso en piezas como 'Bite your tongue' o la glam-rockera 'Cocky'. Despuntan 'All my life', aunque suene a casi-balada de Liam Gallagher en solitario, y el quiebro pospunk de 'You'. Y otras canciones destacables no son muy Britpop que digamos, caso de la apaciguada 'Human', cita con Jesse & Joy (y con Chris Martin a las guitarras y sintetizadores) y ese raro número con resonancias 'sixties' llamado 'It’s OK until the drugs stop working'. También 'Morrissey' se escapa al guion con su tacto electro-pop.

Con todo, 'Britpop' se deja oír por el entusiasmo que respira y por el sentido de la diversión y el descaro tan propio de Williams. ¿El disco que en 1995 debía ser y no fue? Bueno, 'Life thru a lens', el que fue su debut, tal vez no era un álbum tan de su gusto, pero poseía al menos dos canciones memorables, 'Angels' y 'Let me entertain you'. Aquí se echan de menos. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Off the fence' The James Hunter Six Easy Eye Sound Soul 'vintage' ★★★★

Después de cuatro décadas de carrera, el inglés James Hunter ha perfeccionado el arte de facturar discos que parecen haber sido grabados en 1962 en los estudios FAME por algún olvidado 'soul man'. En estas 12 canciones de composición propia hay doo-wop, góspel, soul y jump-blues (la gozosa 'Ain’t that a trip', a dúo con Van Morrison), y todo está manejado con un gusto tan exquisito y una devoción tan honesta que el riesgo de caer en el pastiche queda ejemplarmente neutralizado. Rafael Tapounet

'Cardener' Eduard Jener Jezz Canción ★★★★

Ante tanta propuesta envuelta en tinieblas y angustias es una bocanada de aire fresco este disco lleno de vida y bonhomía. Es el sexto álbum del solsonense Eduard Gener, cancionista con ángel e ingenio, que empezó como 'soul man' y abre aquí el encuadre combinando el trazo de swing con la bossa nova amorosa, practicando un calypso vivaz y rescatando el remoto baile del rigodón. Fuentes todas ellas salpicadas por gestos líricos de un adorable orgullo comarcal. J. B.