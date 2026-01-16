«Krakatoa», de Filmika Galaika, seleccionada para o Festival de Rotterdam

El largometraje «Krakatoa», dirigido por el artista y cineasta Carlos Casas, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR) 2026, donde competirá en la sección Bright Future.

«Krakatoa» es una coproducción europea entre España, Francia, Reino Unido y Polonia, producida por Filmika Galaika (Galicia), MAP Productions (Francia), AMI – Artist Moving Image (Reino Unido), La Banda Negra (Canarias) y Etnograf (Polonia).

Junto a las proyecciones de la película, el proyecto se presentará también como una instalación en el festival, ampliando su universo cinematográfico hacia una experiencia espacial inmersiva.

Ambientada en las aguas de Indonesia, el filme sigue a Kesuma, un joven pescador de Bagan. Kesuma sobrevive en una plataforma de pesca de bambú, situada a pocos kilómetros de la isla volcánica de Krakatoa. Tras una dura noche de pesca en la que los peces han desaparecido misteriosamente, conocemos al protagonista al día siguiente, mientras repara sus redes y cuida de su hogar flotante.

Una explosión gigantesca lo toma por sorpresa y lo deja en estado de shock. Un tsunami lo arrasa todo y Kesuma despierta en una isla desierta