¿Prepara ya Hollywood la película de la captura de Maduro?

"Si hubieran visto lo que pasó... Yo lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión", dijo Donald Trump en una entrevista en FoxNews, pocas horas después de que EEUU capturara a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y a su esposa Celia Flores, a los que los Delta Force sacaron de la cama.

"Si hubieran visto la velocidad, la violencia, de la ejecución de nuestros hombres, hubiesen quedado asombrados. Fue un trabajo espectacular el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así", siguió fardando el hombre más poderoso del mundo, después de disfrutar de una sesión de cine, de auténtica realidad, en vivo y en directo, cómodamente sentado en una de las butacas de una de las innumerables estancias que posee en su lujosa y amplia residencia de Mar-a-Lago, en California.

Catorce años antes, justo catorce años antes, el también presidente Barack Obama había disfrutado, tal vez con menos diversión, placer y retórica, solo tal vez, de la captura y asesinato de Osama bin Laden, también rodeado, en el Despacho Oval, en el ala oeste de la Casa Blanca, de altos cargos militares del momento, que vieron en directo como, en aquella ocasión miembros de los SEAL Team Six, mataban y se llevaban el cadáver del terrorista para arrojarlo al mar Arábigo, desde el portaviones ‘USS Carl Vinson’, en un féretro de cemento. O eso contaron.

“Confundir el hecho de mostrar una situación con apoyarla es el primer paso para perjudicar la habilidad de cualquier artista americano de arrojar una luz en temas espinosos, que están ocultos bajo capas de secretismo y ocultismo gubernamental”. Kathryn Bigelow — Director del film 'La noche más oscura'

Obama fue mucho más discreto en aquellos días que el televisivo y cinéfilo Donald Trump, cuyo comportamiento, todo lo que maquina, diseña y cómo lo ejecuta, posee los tintes de Hollywood, desde la captura del matrimonio que gobernaba Venezuela hasta el hundimiento de las narcolanchas y el asesinato de sus tripulantes.

Hazañas bélicas

El presidente republicano se mostró entusiasmado, no solo en esa narración para la FoxNews, sino también en sus comparecencias posteriores ante la prensa e, incluso, ante miembros de su propio partido, al relatar la operación que dio con Maduro y su esposa con sus huesos en una cárcel de NY.

"En realidad -terminó contando Trump, como quien explica un comic de hazañas bélicas- nuestras fuerzas simplemente irrumpieron en el refugio, en lugares, donde no era posible entrar, forzaron puertas de acero que estaban ahí precisamente para eso, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto algo así", continuó Trump, que se vanaglorió de que el matrimonio Maduro no tuviese ni siquiera tiempo, segundos, para encerrarse en la habitación del pánico, que poseían en su guarida.

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York. / EFE

Un año después de que Obama ordenase la captura y ejecución de Osama bin Laden, la directora norteamericana Kathryn Bigelow estrenaba ‘Zero Dark Thirty’ (‘La noche más oscura’, en 2012), en la que narraba cómo se localizó al terrorista y cómo se le ejecutó. También aquella fue una cacería impecable, donde, en la casucha habitada por Bin Laden en Abbottabad (Pakistán), todo fue milimétricamente ejecutado, aunque allí sí se tuvo que destruir uno de los helicópteros utilizados por los SEAL.

No deja de ser curioso que la captura de Bin Laden se lograra y, más tarde, se filmase, en la noche más oscura cuando, en esta ocasión, para capturar al presidente venezolano, Trump y el Ejército, perdón, los ejércitos de EEUU esperaron a la noche más luminosa de todas, la ‘luna del lobo’, para que sus 12 helicópteros de combate pudiesen actuar con total impunidad, una vez neutralizadas las defensas venezolanas, tal vez, quién sabe, si con la complicidad de parte del Ejército venezolano y de algún que otro general de los 2.400 que tiene ese país militarizado.

14 años después

Resulta evidente pensar que la película de ‘Operación Resolución Absoluta’ está ya en marcha. Catorce años después, los medios con los que contará Hollywood, empezando por el propio Donald Trump, al que, tal vez, le apetezca protagonizar el film, serán tremendos. Ya en pleno siglo XXI, cuando todo, todo, es en vivo y en directo, cuando todo se fotografía, filma, graba y se cuelga en las redes, en la nube, las imágenes reales que se pueden obtener de las cámaras que portan los soldados en sus cascos hasta los videos de la propia CIA o, incluso, la Casa Blanca, para reforzar la película de esa captura y, no olvidemos, la muerte de cerca de 100 personas, son innumerables.

Imagínese la película que puede hacer Hollywood con la intervención de 20 bases norteamericanas, 150 aeronaves, bombarderos, cazas F-22, F-35 y F-18, aviones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, drones y los 12 portentosos y sofisticadísimos helicópteros ‘Chinook’, ‘Black Hawk’ y ‘Little Bird’ del 160º Radimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocidos como los ‘Acechadores nocturnos’.

Mucha gente, mucha, criticó a Kathryn Bigelow por hacer la película sobre el asesinato de Bin Laden. Muchos consideraron que su film era un híbrido entre ficción, documental y periodismo casi perfecto, aunque otros lo criticaron duramente por ser un producto hecho y pensado a mayor gloria de la CIA, mostrando, además, la eficacia de la tortura, únicamente manera de saber dónde se ocultaba el terrorista más buscado de la historia.

La justificación

“Confundir el hecho de mostrar una situación con apoyarla es el primer paso para perjudicar la habilidad de cualquier artista americano de arrojar una luz en temas espinosos, especialmente cuando estos asuntos están ocultos bajo capas de secretismo y ocultismo gubernamental”, trató de defenderse Bigelow, en una carta publicada, en aquellos años, en ‘Los Ángeles Times’.

“No deberíamos descontar ni olvidar las miles de vidas inocentes perdidas en el 11S por culpa de ataques terroristas”, siguió justificándose la directora de ‘La noche más oscura’, que, en 2013, consiguió, de los cinco Oscar a los que fue nominada, solo la estatuilla al Mejor Montaje Sonoro, tal vez por sus silencios, gritos, tiros y el continuo aletear de los helicópteros. “No deberíamos olvidar nunca, la valentía de esos profesionales, militares y de espionaje, que pagaron el mayor precio en el esfuerzo de combatir una grave amenaza para la seguridad de nuestro país”.

Un fotograma de la película 'La noche más oscura'. / ARCHIVO

Y, sí, para Kathryn Bigelow, como, sin duda, para el gobierno y ejército de Trump, “Bin Laden no fue derrotado por superhéroes que bajaron del cielo; fue derrotado por americanos normales que lucharon con valentía al tiempo que, a veces, cruzaban líneas morales. Todos ellos se entregaron, en cuerpo y alma, tanto en la victoria como en la derrota, en la vida y en la muerte, en defensa de nuestra nación”.

En la ‘Operación Resolución Absoluta’, EEUU no sufrió baja alguna. A lo sumo, un helicóptero dañado, que pudo ser recuperado y seis soldados ligeramente heridos. La película, pues, tiene visos de ser un auténtico bombazo y, desde luego, en ella no dejarán de aparecer las 20 bases ubicadas en el mundo y desde las que partieron 150 aeronaves entre las que había bombarderos, cazas F-22, F-35 y F-18, aviones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, drones y los 12 portentosos y sofisticadísimos helicópteros ‘Chinook’, ‘Black Hawk’ y ‘Little Bird’ del 160º Radimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocidos como los ‘Acechadores nocturnos’, que podrían dar también un buen título al film.

Es evidente, seguro, que alguien en Hollywood, alguno de los muchos amigos que Donald Trump posee en la industria del entretenimiento, ha sugerido ya al presidente de EEUU que no desmantelen, ni destruyan, la reproducción del refugio, del búnker, que Maduro tenía en Fuerte Tiuna y que sirvió a los Delta Force para ensayar mil veces el ataque que mantuvo atónito y admirado a Trump mientras visionaba “lo nunca visto ni imaginado”. Esa imitación del ‘bunker’, construido en Fort Liberty, antes Fort Bragg, en Carolina del Norte (EEUU), es, sin duda, el plató ideal para la película que está al caer, ya verán.