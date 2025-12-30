Jerry Bruckheimer, legendario productor de Hollywood: "Muchos me dieron por muerto, pero, de algún modo, sobreviví"

Es uno de los productores más legendarios de Hollywood. Primero asociado con Don Simpson -fallecido en 1996 a causa del consumo desorbitado de drogas- y después en solitario, ha estado detrás de taquillazos cinematográficos como las sagas 'Top Gun' y 'Piratas del Caribe' e instituciones televisivas como 'CSI' y 'Caso abierto'. Su éxito más reciente ha sido uno de los ‘blockbusters’ de 2025, 'F1: La película', recién incorporada al catálogo de AppleTV.

¿Cómo explica el éxito comercial de 'F1: La película'?

Este tipo de éxitos siempre son inexplicables en cierta medida. Logramos que algunos espectadores fueran a verla, que les gustara lo que vieran y que la recomendaran a más espectadores. Se ha convertido no solo en la película deportiva más taquillera de la historia, sino también en la película más taquillera de la historia protagonizada por Brad Pitt, todo ello a pesar de que la Fórmula 1 es un deporte mayoritariamente desconocido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuenta una historia que conecta con la gente. Habla de segundas oportunidades, de la posibilidad de redención, de todo lo que somos capaces de conseguir cuando trabajamos en equipo en pos de un objetivo común. Son asuntos con los que todos empatizamos, especialmente en este presente desconcertante que nos ha tocado vivir.

A lo largo de su carrera, usted ha impulsado más sagas cinematográficas de éxito que cualquier otro productor. ¿Diría que existen rasgos comunes entre ellas?

Es una pregunta difícil de responder. De nuevo, no me atrevo hablar de fórmulas. Yo me limito a ir a trabajar todos los días e intentar hacerlo lo mejor posible; a veces logramos hacer magia y a veces no. Para mí, eso sí, lo que comparten todas las películas de éxito que yo he producido es que partieron de un buen guion. Sin esa base es imposible contratar a un buen director, convencer a un actor suficientemente famoso, y conseguir que alguno de los estudios de Hollywood dé luz verde a tu proyecto.

El productor Jerry Bruckheimer, en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, Texas, en octubre de 2022. / SHAWN THEW / EFE

Usted dio sus primeros pasos en Hollywood formando dúo creativo con Don Simpson, junto a quien produjo taquillazos como ‘Superdetective en Hollywood’ (1984), ‘Dos policías rebeldes’ (1995) y ‘La roca’ (1996). ¿Cómo recuerda aquellos años?

Yo empecé en el mundo de la publicidad, y Don no solo me enseñó cómo se cuenta una historia sino también me instruyó en lo relativo al funcionamiento de Hollywood. Y yo le enseñé a él cómo se filman las películas. En definitiva, él era un ejecutivo, lo único que sabía cuando ponía un pie en un rodaje era que no debía pasar por delante de la cámara. Así que nos complementamos bien.

Simpson murió en 1996 de forma prematura. ¿Cuál fue el mayor desafío que se vio obligado a afrontar una vez se quedó solo?

Tuve que enfrentarme a las expectativas de otras personas, que veían en Don a la fuerza creativa de la pareja. Él era un tipo divertido y carismático, una fuente permanente de energía. Todo el mundo daba por hecho que él era el único responsable de nuestro éxito y, cuando murió, muchos me dieron por muerto a mí también, al menos a nivel profesional. Pero, de algún modo, sobreviví.

Otro momento crítico en su carrera tuvo que ver con ‘Top Gun: Maverick’ (2022). A causa de la pandemia, los estudios Paramount intentaron que la película viera la luz directamente a través del ‘streaming’, y tanto Tom Cruise como usted lograron que finalmente se estrenara en cines. ¿Cómo les convencieron?

Sería injusto que yo me pusiera medallas por eso, porque todo el mérito fue de Tom. Él les dijo: "De ningún modo os voy a permitir que mandéis la película directamente a una plataforma de ‘streaming’, haré cuanto sea necesario para impedirlo". Por supuesto, él tiene un poder enorme en Hollywood, tal vez sea la mayor estrella de cine del mundo. No es buena idea ponerlo en esa situación.

El productor Jerry Bruckheimer y el Príncipe Alberto II de Mónaco, durante la ceremonia inaugural de la 54 edición del festival Monte-Carlo Television, en junio de 2014. / VALERY HACHE / AFP

¿A qué atribuye su longevidad en la industria?

Me limito a poner un pie delante del otro. Nunca miro atrás excepto para asegurarme de que no cometo el mismo error una y otra vez. En general, mantengo la vista puesta en el futuro.

¿Qué es lo que le parece más frustrante de Hollywood actualmente?

En general no es fácil convencerles para que tomen ciertos riesgos. Siempre quieren tener las mismas estrellas en sus películas, es muy difícil sacarlos de los mismos 10 o 15 nombres. Además, todas las películas les parecen demasiado largas. El comentario que más a menudo recibo de Hollywood es: "¿podemos cortar parte del metraje?". Yo creo que los ejecutivos ven demasiadas películas, y que ven cada película demasiadas veces, así que llega un momento en el que el trasero les duele.

A causa del auge del 'streaming' y la Inteligencia Artificial, muchos auguran la muerte inminente del cine. ¿Qué opina usted?

Entiendo esos miedos, pero son infundados. Cuando yo era un crío, dijeron que la televisión significaría el fin de las películas. Décadas después llegó el VHS, y de nuevo hubo voces apocalípticas que profetizaron la muerte del cine. No sucedió, claro. Luego llegaron los dvds, y volvió a suceder lo mismo, y ahora ha pasado una vez más debido a las plataformas de 'streaming'. El caso es que la gente sigue yendo al cine, siempre y cuando les cuentes una historia interesante. Es cierto que Hollywood debe protegerse de los aspectos más invasivos de la inteligencia artificial, pero también lo es que la tecnología puede ser un aliado estupendo del arte de contar historias.

¿Cuánto recurre usted a la IA?

Supongo que como todo el mundo. Para saber si puedo mezclar el ibuprofeno con la melatonina, y cosas por el estilo.