Brigitte Bardot en Sevilla: cuando el mito del cine europeo pisó el albero de la Feria de Abril

En 1958, Sevilla no era todavía un destino turístico en el sentido moderno, pero sí un lugar al que el cine europeo miraba con atención. La ciudad ofrecía luz, una arquitectura legada de varias civilizaciones y una idea de lo español que fascinaba fuera, ese tipismo que se arrastra desde los viajeros románticos del XIX. En ese contexto llegó Brigitte Bardot, que este domingo ha fallecido a los 91 años. Visitó Sevilla, con apenas 24 años, para rodar La femme et le pantin, dirigida por Julien Duvivier y basada en la novela de Pierre Louÿs, que fue una de las grandes producciones francesas rodadas en España a mitad del pasado siglo

El rodaje llevó al equipo por distintos puntos de la ciudad. El barrio de Santa Cruz y la Plaza de España funcionaron como escenarios naturales de una película donde esa rubia que se convirtió en mito erótico encandilaba a la cámara rodeada de extras y figurantes fascinados con todo lo que conlleva un gran rodaje.

Bardot estaba entonces en pleno ascenso de su carrera (una trayectoria, a la postre, personalísima y a la contra, corta y con más recorrido después como cantante que como actriz), todavía no era un mito consolidado pero sí un rostro que empezaba a llenar las portadas de las revistas. Lo cuenta Marie-Dominique Lelièvre en Bardot, la femme libre (Flammarion): en aquellos años, la actriz prefería los rodajes en Europa a la maquinaria hollywoodiense, y España le permitía experimentar una libertad que ya le faltaba en otros entornos. Una estrella libre en un país donde todo estaba prohibido, como también experimentó Ava Gadrner.

Una mujer libre en una España castrada

Durante aquellas semanas, Sevilla celebraba la Feria de Abril. Hay constancia gráfica y periodística de su visita al Real en la Feria, de su esfuerzo por llevar el compás y de su primera vez en un puesto de churros. Bardot paseó, observó, posó para fotógrafos y aceptó vestirse de flamenca, una imagen que acabaría circulando por la prensa internacional y que fijó para muchos europeos una idea sensual del sur de España.

¿Cuántos franceses han visitado Sevilla imaginando ver muchachas con la melena al viento, escotes generosos y amplias faldas de lunares? Una actriz francesa asociada a la modernidad y al cuerpo femenino libre caminando entre farolillos, albero y música en un pais rígido y castrado al deseo. La España de los contrastes que todavía arrastramos.