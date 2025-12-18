Kase.O dona el dinero de sus actuaciones en los festivales con fondos proisrraelís a la asociación De Gaza al mundo

Poco antes de comenzar su gira por su 33 aniversario en la música, que concluye este sábado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, la polémica envolvió a Kase.O con su presencia en carteles de festivales que se había descubierto que contaban con la participación de fondos de inversión proisrraelís. El MC zaragozano le explicó a sus seguidores que había decidido no romper el contrato para no pagar la penalización y darle dinero precisamente a esos fondos.

Ahora, meses después, el rapero aragonés ha protagonizado un directo en sus redes sociales para explicarles a sus seguidores qué va a hacer con el dinero recaudado. “El pasado verano decidí actuar en dos festivales que tenían un porcentaje de financiación de fondos sionistas. Ante la encrucijada de cancelar los conciertos y asumir una sanción económica que hubiera financiado a su vez a estos fondos, tomé la decisión de actuar y donar mi sueldo para que ese dinero llegara a algunas familias de Gaza afectadas por el genocidio y la destrucción indiscriminada de hogares, escuelas, hospitales etc...", ha explicado.

Ayuda directa

"Gracias a la asociación De Gaza al mundo, constituida por un grupo de personas excepcionales, esta donación va a llegar directamente a mas de 70 familias gazatíes con las que estamos en contacto directo, que han perdido familiares y todas sus pertenencias dejándoles en la más absoluta miseria a merced del frío, la lluvia y las bombas. Con este dinero ayudaremos a conseguir cientos de tiendas de campaña, alimentos, medicamentos y ropa de abrigo", prosigue el aragonés.

Kase.O culmina su intervención alertando de que la situación sigue siendo dramática: "Aunque los medios y los políticos hayan dado por hecho un tratado de paz nos consta que esto no ha ocurrido y se siguen sucedediendo los crímenes y los bombardeos. Con el anuncio de esta falsa paz han disminuido drásticamente las muestras de apoyo al pueblo palestino. Gaza necesita al mundo mas que nunca. Si estais sensibilizados con esta causa os animo a que le echéis un ojo a nuestra asociación y el que quiera y pueda ayude a su manera. Que los gazaties sepan que no les vamos a dejar solos. Salud y Libertad.”