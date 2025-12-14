Lágrimas, colas kilométricas y 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo en el adiós a Robe Iniesta en Plasencia

"Hemos vivido un momento único". El comentario de una pareja al salir del palacio de congresos de Plasencia ejemplifica lo que se vive este domingo en la capital del Jerte en la despedida de Robe Iniesta, fallecido el pasado miércoles. Las previsiones se han cumplido, con miles de personas a las que no les importa esperar en una cola de varios kilómetros para despedirse de quien ha marcado su vida.

Los sentimientos están a flor de piel y, por eso, más de uno no ha podido evitar las lágrimas, mientras otros se 'desgañitan' cantando sus temas y todos salen del auditorio del palacio emocionados por vivir una experiencia que "no olvidaremos".

Miles de personas

A las dos de la tarde, la cola bordeaba todo el entorno de la zona del palacio de congresos para llegar a la avenida de Salamanca. Protección Civil ha repartido incluso botellas de agua para evitar alguna deshidratación.

Familias con bebés, niños, mujeres, hombres, adultos, jubilados y hasta perros han recorrido pacientemente la distancia que les separaba del imponente palacio de congresos, ese en el que Robe estuvo ensayando durante seis meses para preparar su gira y en el que dio dos conciertos con lleno absoluto, su 'palacio', con permiso de la directora del espacio.

Sus cenizas, su pañuelo y su guitarra

Una vez ascendida la rampa de entrada y, ya dentro del auditorio, las butacas más cercanas al escenario las han ocupado durante el día familiares y los más allegados del cantante y su familia. No han faltado su mujer -en otra estancia alejada de las cámaras- y sus hijos, además de músicos amigos del artista, que han presentado sus respetos a la familia en la intimidad.

Ya al lado del escenario, sus seguidores han podido escribir sus mensajes en varios libros de condolencias repartidos por dos mesas. Mientras, una amiga de la familia ha pintado en directo cuadros de Robe y, en otro lado, su rincón, a modo de capilla ardiente, con un baúl de viaje de sus conciertos y, sobre este, sus cenizas, su tradicional fular amarillo y la funda abierta de su guitarra. A su alrededor, flores, dibujos, coronas y un cuadro con las portadas de Deltoya y Mayéutica.

'Los Robe' y Manolo Chinato

Robe ha vuelto a casa y así lo han cantado sus músicos, 'Los Robe', que, sobre las 14.30 horas, han interpretado en directo sobre el escenario el tema 'Home again' ('De nuevo en casa'), del artista británico Michael Kiwanuka.

Ha sido uno de los momentos más emocionantes de la jornada, pero sin duda el mayor se ha vivido cuando su amigo, el poeta Manolo Chinato (Manuel Muñoz Sánchez) cuyas letras llevó a algunas de sus canciones, se ha puesto ante el micrófono para, con los músicos tocando tras él, declamar la letra de la canción 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'.

En estadios de fútbol y Spotify

Un momento único para un día único dedicado a un artista único e irrepetible, al que también han querido mostrar sus respetos la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y el periodista Carlos del Amor, entre otros.

Todo en una jornada en la que Robe ha sonado en la previa de innumerables partidos de fútbol a lo largo del país; en conciertos de compañeros como Melendi y en el Spotify de millones de personas, que han impulsado las canciones de Extremoduro a lo más alto de esta plataforma musical.