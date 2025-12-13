Muere el actor Peter Greene a los 60 años, villano en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus papeles como criminal y villano en la década de los 90, especialmente en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara', fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York a los 60 años, según confirmó su antiguo representante al diario estadounidense New York Post.

El cuerpo de Greene, de 60 años, fue hallado el viernes inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo, según la policía, y Gregg Edwards, su representante durante más de 10 años, que lo confirmó al diario estadounidense. El forense determinará la causa de la muerte, aunque la Policía no sospecha que haya ocurrido nada ilícito

"Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo", dijo Edwards, que explicó que Greene estaba a punto de empezar la producción de un thriller independiente llamado 'Mascots' junto a Mickey Rourke.

Villanos, criminales y policías corruptos

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, en 1965, comenzó a actuar a los 25 años en Nueva York en el teatro, antes de dar el salto al cine. Fue durante la década de los noventa cuando alcanzó su cima cinematográfica, cómodo en papeles de secundarios villanos, criminales y policías corruptos. En 'Pulp Fiction' era Zed, un sádico guardia de seguridad; en 'La Máscara' interpretó a Dorian Tyrell, malvado y mafioso dueño de un club y antagonista de Jim Carrey; participando también en 'Sospechosos habituales'.

A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie. En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.

Intento de suicidio en 1996

"Greene tuvo que luchar contra sus demonios pero los venció", aseguraba su representante en unas declaraciones que recoge el New York Post. Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene se escapó de casa a los 15 años y malvivió en las calles de Nueva York durante un tiempo, cayendo en las drogas y el trapicheo.

En 1996, después de sus más icónicas apariciones en el mundo del cine, tuvo un intento fallido de suicidio. Después, buscó tratamiento para luchar contra las adicciones.