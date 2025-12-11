Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas
Goliarda Sapienza, actriz y novelista, es el personaje principal de 'La vida fuera', filme que muestra su paso por la cárcel y su posterior relación con sus compañeras
Quim Casas
'La vida fuera'
Dirección: Mario Martone
Intérretes: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Estreno: 12/12/2025
Puntuación: * * *
Contada en tiempos alternos, dentro y fuera de la cárcel, ‘La vida fuera’ (que muy bien podría titularse también ‘La vida dentro’) reivindica la figura de Goliarda Sapienza, actriz, poeta y novelista italiana procedente de una familia anarquista y antifascista, que fue tratada con electroshocks, intentó suicidarse y, en 1980, fue encarcelada por vender joyas robadas.
Considerada una de las escritoras italianas más importantes del pasado siglo, Sapienza aparece en el filme que le ha consagrado Mario Martone como un personaje tan voluble como entero; una mujer curiosa que se hizo fuerte en la cárcel y mantuvo al salir estrechas relaciones con varias de sus compañeras de celda, a las que consideró sus mejores amigas tanto dentro como fuera.
El filme se construye a partir de la interpretación que Valeria Golino efectúa de Sapienza con distintas graduaciones: cuando busca cualquier tipo de trabajo porque están a punto de desahuciarla, se emborracha en el corazón de Roma, seduce con el intelecto y se expresa con el cuerpo. Martone demuestra buen gusto musical y hasta cinco canciones de Robert Wyatt (‘Memories’, “Little red ridding Hood hit the road’, ‘Blues in Bob Minor’, ‘The british road’ y su estupenda versión de ‘Round midnight’) se escuchan en diferentes momentos de la película.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?
- Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
- Los alquileres «por las nubes» se expanden más allá del centro de Vigo: cuatro distritos ya están por encima de los 700 euros de media