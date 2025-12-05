Obituario
Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años
El arquitecto canadiense ha fallecido en su residencia de Santa Mónica (California) a causa de una breve enfermedad respiratoria
Redacción
El arquitecto canadiense Frank Gehry, creador de obras emblemáticas como el Museo Guggenheim de Bilbao, ha muerto este viernes a los 96 años en su residencia de Santa Mónica (California) a causa de una breve enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.
Nacido en Toronto en 1929 bajo el nombre de Frank Owen Goldberg, se trasladó a Los Ángeles en 1947 y obtuvo el título de arquitecto en la Universidad del Sur de California (USC) en 1954. Más tarde cursó estudios de urbanismo en Harvard y, en 1962, puso en marcha su propio estudio en Santa Mónica. Optó por adoptar el apellido Gehry para esquivar el antisemitismo.
A lo largo de su trayectoria acumuló destacados reconocimientos, entre ellos el Premio Pritzker de Arquitectura en 1989, la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) en 1999 y el galardón Príncipe de Asturias de las Artes en 2014.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días