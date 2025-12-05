Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años

El arquitecto canadiense Frank Gehry, creador de obras emblemáticas como el Museo Guggenheim de Bilbao, ha muerto este viernes a los 96 años en su residencia de Santa Mónica (California) a causa de una breve enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

Nacido en Toronto en 1929 bajo el nombre de Frank Owen Goldberg, se trasladó a Los Ángeles en 1947 y obtuvo el título de arquitecto en la Universidad del Sur de California (USC) en 1954. Más tarde cursó estudios de urbanismo en Harvard y, en 1962, puso en marcha su propio estudio en Santa Mónica. Optó por adoptar el apellido Gehry para esquivar el antisemitismo.

A lo largo de su trayectoria acumuló destacados reconocimientos, entre ellos el Premio Pritzker de Arquitectura en 1989, la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) en 1999 y el galardón Príncipe de Asturias de las Artes en 2014.