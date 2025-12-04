Lois Patiño preestrenará en Vigo el filme «Ariel» el 12 de diciembre

El director de cine vigués Lois Patiño inicia la próxima semana una gira de preestrenos de su nueva película, Ariel. Comenzará el 9 de diciembre en Ferrol; al día siguiente parará en Santiago; en la jornada del 11, en A Coruña, y en Vigo recalará el 12 a las 19.00 horas en los Multicines Norte. La llegada a salas comerciales se espera para el 24 de diciembre.