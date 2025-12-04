Lois Patiño preestrenará en Vigo el filme «Ariel» el 12 de diciembre
El director de cine vigués Lois Patiño inicia la próxima semana una gira de preestrenos de su nueva película, Ariel. Comenzará el 9 de diciembre en Ferrol; al día siguiente parará en Santiago; en la jornada del 11, en A Coruña, y en Vigo recalará el 12 a las 19.00 horas en los Multicines Norte. La llegada a salas comerciales se espera para el 24 de diciembre.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- Davila 03/12/2025
- Davila 02/12/2025
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- McLaren anuncia el fichaje del silledense Christian Costoya
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El Concello instala 60 mupis en Vigo y llega a los 880 en todo el mundo