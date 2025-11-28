Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos

La música en directo ha ganado casi dos millones de espectadores en comparación con antes de la pandemia

La asistencia al teatro crece el 8% y los cines pierden el 10% de público, según la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales de España

Taylor Swift, en la primera de sus dos actuaciones en el Santiago Bernabéu, en 2024 / José Luis Roca

Ramón Vendrell

Barcelona

La última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales de España, referente al periodo 2024-2025 y hecha pública por el Ministerio de Cultura el pasado octubre, confirma con datos la impresión de que la música en directo vive una edad de oro en cuanto a público. 15.145.000 personas asistieron a conciertos en el último año, revela. La misma encuesta correspondiente a 2018-2019, la última antes de la pandemia, indica que fueron 13.490.000 los asistentes a conciertos en el último año. El aumento es de 1.655.000 espectadores, casi el 11%. La encuesta de 2018-2019 ya marcaba un incremento muy destacable de más del 15% en la asistencia a conciertos respecto de la anterior (2014-2015).

La encuesta de 2024-2025 detalla que 13.532.000 personas acudieron a conciertos de música actual en el último año y 4.108.000, a conciertos de música clásica. En 2018-2019 fueron 11.886.000 y 3.708.000, respectivamente. Los incrementos son de más del 12% y casi el 10%.

El aumento es espectacular si se comparan los datos de 2024-2025 con los de 2021-2022, periodo marcado por las restricciones y los miedos de la pospandemia en el que solo 5.178.000 millones de españoles acudieron a conciertos en el último año, una tercera parte que en 2024-2025. ¿Qué ha pasado desde entonces? Primero se habló del desatasco de giras que se vieron paradas por la pandemia, pero ese efecto ya queda lejos y la explosión de melomanía apunta a la fórmula ganadora de concentrar varios conciertos de un mismo artista en un gran recinto y al fenómeno FOMO ('fear of missing out', miedo a estar ausente de un acontecimiento).

Cataluña se vuelca en el teatro

Las artes escénicas (teatro, ópera, zarzuela, ballet, danza y circo) también experimentan un aumento de público en la encuesta 2024-2025 en comparación con la prepandémica de 2018-2019. De 12.166.000 espectadores en el último año pasan a 12.648.000, casi el 4% más. El teatro merece un aparte: de 9.654.000 asistentes salta a 10.422.000, cerca del 8% más. Cataluña es, de largo, la comunidad con el mayor porcentaje de asistencia al teatro: el 34,9% de la población acudió a funciones en el último año. Le sigue la Comunidad de Madrid, con el 30,9%.

Caída del 10% en los cines

Las malas noticias son para el cine en salas de exhibición. Si en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales de España de 2018-2019 tuvieron 22.803.000 espectadores en el último año, en la de 2024-2025 tienen 20.453.000. Una caída de más del 10%.

Sin embargo, el consumo doméstico de contenidos audiovisuales ha crecido a lo bestia. De 25.692.000 personas que vieron películas o series en casa en el último año en 2018-2019 a 36.451.000 en 2024-2025. El 30% más.

