Primeras palabras de Antonio Resines tras salir de su preocupante ingreso en la UCI
El actor reaparece días después de recibir el alta médica y asegura que se encuentra bien mientras evita profundizar en lo ocurrido
Carlos Merenciano
Antonio Resines ha reaparecido públicamente tras su reciente ingreso en la UCI, un episodio que despertó gran inquietud en el sector audiovisual. El intérprete, que pasó varios días hospitalizado en el Hospital San Rafael de Madrid y llegó a permanecer en cuidados intensivos, según publicó la revista Semana, ha retomado poco a poco su rutina mientras continúa con su recuperación.
En su primera salida ante las cámaras, Resines ha optado por la discreción. Acompañado por su mujer, la productora Ana Pérez-Lorente, el actor ha evitado detenerse ante los medios y ha zanjado cualquier pregunta con un mensaje breve pero tranquilizador. “Estoy bien”, ha afirmado, restando importancia a lo ocurrido al añadir que no había sido “nada”.
La escena, captada por la agencia Europa Press, muestra a Resines avanzando con paso firme hacia un taxi, decidido a no desvelar más detalles sobre su estado. Su actitud confirma que, por ahora, su prioridad es recuperarse en casa tras una semana complicada que le obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales.
Entre ellos se encontraba el talent show 'Top Chef: Dulces y famosos', que inició sus grabaciones la pasada semana, y donde finalmente tuvo que ser sustituido por el actor Luis Merlo, tal y como confirmó en exclusiva Yotele.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Davila 25/11/2025
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- Lalín sanciona a siete negocios de hostelería por los horarios de cierre