«Profunda conmoción» en Heredeiros da Crus tras anunciar la marcha del cantante Javi Maneiro
La banda de Ribeira ha cancelado sus actuaciones previstas y dejan en el aire su continuidad: «Non podemos ofrecer máis información sobre o noso futuro, que está aínda por definir»
La mítica banda gallega Heredeiros da Crus ha comunicado este lunes la marcha de Javi Maneiro, vocalista del grupo desde 1992. Según ha explicado el grupo en un comunicado oficial, el músico ha decidido poner fin a su etapa con la formación, dando paso a un momento de incertidumbre que les ha llevado a cancelar las actuaciones previstas.
Los miembros del legendario grupo de Ribeira confiesan en ese comunicado, encontrarse en un momento de «profunda conmoción» debido a la decisión de su cantante de poner fin a su etapa en Heredeiros da Crus. «A súa enerxía e a súa personalidade deixan unha pegada profunda na banda, nos escenarios e, por suposto, en cada unha das personas que formamos parte deste proxecto», comentan junto a un agradecimiento y deseándole «o mellor nesta nova etapa que agora inicia».
Javi Maneiro presentó su proyecto en solitario ‘Un nuevo despertar’ a principios de 2024 después de recuperarse de un accidente cerebrovascular que le obligó a interrumpir tanto la grabación de su disco como la gira para celebrar el 30 aniversario de Heredeiros da Crus.
Cancelaciones y futuro incierto
La noticia de su salida obliga ahora a cancelar las actuaciones previstas de Heredeiros da Crus en el Inverfest, el 31 de enero en Madrid, y en el Exporock, el 14 de marzo en A Coruña, así como a suspender las negociaciones en marcha para nuevas fechas en 2026, como así explican en esa nota oficial en la que dejan en el aire su continuidad como banda: «Polo de agora, non podemos ofrecer máis información sobre o noso futuro, que está aínda por definir».
Sus integrantes lamentan las posibles molestias ocasionadas y agradecen el «apoyo constante de todos estes anos», cerrando el comunicado con un «Sempre, Heredeiros».
Comunicado de Heredeiros
Hoxe queremos comunicarvos unha noticia de gran relevancia para a historia da nosa banda.
Javi Maneiro decidiu poñer fin á súa etapa en Heredeiros da Crus. O seu talento, a súa enerxía e a súa personalidade deixan unha pegada profunda na banda, nos escenarios e, por suposto, en cada unha das persoas que formamos parte deste proxecto.
Agradecémoslle sinceramente todo o camiño percorrido con nós e desexámoslle o mellor nesta nova etapa que agora inicia.
Como podedes imaxinar, a banda atópase nun momento de profunda conmoción e, polo de agora, non podemos ofrecer máis información sobre o noso futuro, que está aínda por definir.
As actuacións previstas no Inverfest (31 de xaneiro) e no Exporock (14 de marzo) quedan canceladas, do mesmo xeito que se suspenden todas as negociacións en marcha para o ano 2026. Lamentamos as posibles molestias ocasionadas tanto ás organizacións como ás persoas que tiñan previsto acompañarnos nestas datas, e agradecemos sinceramente a súa comprensión.
Grazas polo apoio constante de todos estes anos.
Sempre, Heredeiros
