Sanmartín pone fecha al regreso de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago tras años de lucha con la familia Franco
«Non se trata só unicamente da recuperación de dúas obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, de dignidade colectiva e de recuperación do noso patriomio», ha celebrado la alcaldesa
ECG
«Hoxe é un día magnífico para anunciarvos que as estatuas do Pórtico da Gloria van retornar por fin ao Concello de Santiago». Con estas palabras, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha puesto fecha al regreso de las esculturas tras años de lucha con la familia Franco, que han acabado por acatar la sentencia del Tribunal Supremo que, a finales del mes de julio, ordenaba la devolución de las esculturas al concello santiagués tras un largo proceso judicial.
En un vídeo compartido a través de las redes sociales, Sanmartín ha anunciado que las estatuas volverán a Santiago el próximo 11 de diciembre al Museo do Pobo Galego, que abrirá sus puertas para compartir con toda la ciudadanía este momento de "xustiza histórica, memoria e reparación". Cabe resaltar que este anuncio coincide con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco.
Un día histórico
«Non se trata só unicamente da recuperación de dúas obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, de dignidade colectiva e de recuperación do noso patrimonio», ha celebrado la alcaldesa.
Un día histórico para Galicia. Tanto es así que desde el Concello de Santiago animan a la ciudadanía a acercarse para celebrar el regreso de las joyas pertenecientes al Pórtico de la Gloria y formar parte de una jornada que permanecerá para siempre en el imaginario colectivo.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- Davila 18/11/2025
- La dura vida lejos de Vigo
- DisCamino se despide con dolor de su creador, «Gerardiño» Fernández
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo