Iván Ferreiro anuncia el estreno, esta medianoche, del vídeoclip de su tema más icónico que cumple 20 años

«Desde aquí, desde mi casa; Veo la playa vacía; Ya lo estaba hace unos días; Ahora está llena de lluvia...». Así arranca uno de las composiciones más icónicas de Iván Ferreiro.

Es de esas canciones reconocibles en sus primeros acordes. De esas, cuyos primeros versos son inolvidables. También el resto de su letra, que se tararea al unísono por aquellos que la escuchan en un concierto, en una fiesta o en cualquier lugar donde se reproduzca. Es de esos temas que permanecen imborrables al paso del tiempo.

Iván Ferreiro pubica en 2005 'Turnedo', canción que el músico gallego incluyó en su primer álbum en solitario Canciones para el tiempo y la distancia. El tema fue compuesto por el propio Iván y por su hermano, Amaro Ferreiro, quien, tiempo después, confesaría que está basada en una de sus vivencias.

Fue el primer sencillo de esa ópera prima en solitario del músico de Gondomar, y en 2011, fue incluida en el álbum grabado en directo Confesiones de un artista de mierda, interpretado en esta ocasión junto a Xoel López.

Considerada por publicaciones especializadas como la canción con mejor acogida de su autor, 'Turnedo' tiene su propio vídeoclip. Una producción de realización casera con los dos hermanos interpretando la canción con instrumentos de juguete, Iván al micrófono y Amaro a la guitarra.

Dos décadas después: versión 2025

Este miércoles, y cuando se cumplen 20 años de su publicación, los Ferreiro han anunciado en sus redes sociales que este himno musical y, seguramente, la canción que más solicitan los asistentes a bolos y conciertos del exlíder de Los Piratas, estrena nuevo videoclip: «A las 00:00, Turnedo 2025», publica Iván en sus perfiles de Facebook e Instagram, matizando en esta segunda red social que se viene «nuevo vídeoclip».

Iván Ferreiro anuncia en sus 'stories' nuevo videoclip de 'Turnedo'. / Iván Ferreiro Instagram

Cuando el reloj supere las 12 de la noche de este miércoles 19 de noviembre, y el jueves arranque su jornada, se producirá el lanzamiento del vídeo, realizado para darle a este 'hit' de los Ferreiro el envoltorio que merece. Algo similar a lo que hizo el pasado mes de septiembre con 'Hoy por ayer', la joya «perdida» de Piratas que, como relató FARO en su día, desempolvó y sacó lustre también estrenando un vídeoclip. y cuyo título fue el escogido por el músico gallego para nombrar su gira de 35º aniversario en el mundo de la música.

Lanza un vídeo con una versión de

La historia de 'Turnedo'

En 2014, en una encuesta realizada entre sus lectores por la revista especializada Rolling Stone, 'Turnedo' fue votada como la segunda mejor canción nacional de los últimos 15 años, por detrás de «Años 80», de Los Piratas. Su coautor, Iván Ferreiro dijo de ella: «Yo la defino como una ranchera que no se nota que lo es. Amaro y yo mantenemos la teoría de que todas las canciones son rancheras. Da igual si las hace Radiohead que Sabina o Calamaro. La letra habla en realidad de Amaro. Al principio intenté escribir algo acerca de mí, pero no lo conseguía. No me veía como el personaje de esa canción. Para cantar algo hay que tener asimilado lo que estás diciendo. Por eso esta letra tenía que ser sobre mi hermano».

En cuanto al título, este surgió antes de ser compuesta, ya que era un título sin ningún significado que a Iván le rondaba la cabeza, según aseguró en otras declaraciones. Mientras, su hermano, además de confesar que la playa de la que habla la canción es Praia América, en Nigrán, arenal que podía ver desde la casa de sus padres, en una entrevista a un periódico nacional, contó que la letra surgió tras un desengaño amoroso, en «lo que se tarda en escucharla», según él mismo dijo. Tras contarle su desamor a una amiga, se fue corriendo a plasmarlo en versos y estrofas, negro sobre blanco, y después se la llevó a su hermano.