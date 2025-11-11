El filme de alma gallega «Leo&Lou» brilla en Tallín

La película rodada en Galicia y con gran parte del elenco gallego «Leo&Lou» ya ha llegado a los cines tras el desembarco del viernes en las salas. Se trata de una comedia que inaugura la sección Just Film del Tallinn Black Nights Film Festival que se está desarrollando hasta el día 23 y donde ha aterrizado esta historia con corazón en Ferrolterra.

El director del largometraje es Carlos Solano que fichó como protagonistas a Isak Férriz y a la niña Julia Sulleiro. Él da vida a un hombre de mediana edad que es un auténtico desastre a pesar de su buen corazón. Ella es una pequeña muda que se intenta sobreponer al vuelco que le ha dado la vida.

En esta historia conmovedora, la niña realiza un viaje y en ese desplazamiento se cruza con el personaje de Férriz que buscará atender a sus peticiones con grandes reticencias.

La película reflexiona sobre la amistad y la familia pero también sobre la pérdida mostrando paisajes gallegos del norte coruñés. En las actuaciones nos encontramos con Manquiña, Marta Larralde o María Pujalte, entre otros.

Carlos Solano destaca que es una película para todos los públicos. De hecho, es muy recomendable para ver en familia.

En un material de acceso exclusivo facilitado a FARO, Solano –criado en Madrid aunque su padre es de O Ferrol– señala que «venir a rodar la película a mi casa, a mi pueblo, con la gente con la que he crecido ha sido una experiencia verdaderamente especial y muy personal».

En dicho vídeo Férriz añade que «Galicia tiene unos parajes increíbles. Hemos rodado de Ferrol hacia Cedeira que es como estar en Escocia o Irlanda. María Pujalte resalta que «la luz que hay aquí en el paisaje ayuda mucho a la historia».

En este sentido la viguesa Marta Larralde destaca que «el paisaje –destacan sobre todo Cobas y Redes– es un personaje más. No podría ser en otro sitio; se tenía que contar aquí».

El proyecto de Solano comenzó hace nueve años con el guionista compostelano Carlos Camba que en un primer momento partió de un corto para la idea.

Sin embargo poco a poco el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un largometraje que no deja indiferente por el guion y la sobresaliente actuación del elenco.