Cayetana Guillén Cuervo (actriz): "Hoy en día, hay una mirada femenina en el cine que es brutal"

La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo es la madrina del 20º aniversario de La Tijera Festival de Cortos La Orotava. La madrileña será la encargada de entregar, el sábado 8 de noviembre, el premio al corto ganador de la Sección Oficial en la gala que tendrá lugar en Cines Yelmo La Villa. La polifacética presentadora defiende estos proyectos "que son una herramienta fantástica para aportar cosas buenas a la sociedad, y que nos completa como seres humanos". La también presidenta de Academia de las Artes Escénicas de España aprovecha para animar al público a que "se acerquen a las salas, y que vean cine en pantalla grande cine en las salas, que es donde hay que verlo".

¿Cómo recibió la noticia de que la habían nombrado madrina de esta nueva edición de La Tijera Festival Cortos Orotava?

Fue una muy buena noticia porque, cuando me hacen madrina de algo así, entiendo que es que se está percibiendo mi trabajo de una manera correcta, así como ese activismo que vengo desarrollando desde hace tantos años con mi trabajo, tanto en las artes escénicas, como en el sector audiovisual. Con nombramientos como este queda constancia de lo que he hecho y me alegra mucho que me vean como un nombre o una marca de las cosas buenas que hay en el sector.

A lo largo de su carrera interpretativa ha hecho de todo, también cortometrajes. ¿Qué recuerdos tiene de esos proyectos en concreto?

Sí, he hecho bastantes cortometrajes. He trabajado con Icíar Bollaín o con Irene Zoe Alameda. Pero sobre todo, mi mayor relación con los cortometrajes ha sido a través del Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española/SGAE, que luego emitimos en Versión española, y que nos ha permitido poner el foco en las nuevas generaciones, que luego se convierten en los grandes cineastas del cine español.

Exacto, porque ¿qué importancia tienen los cortometrajes, que durante tanto tiempo han servido para que grandes cineastas den sus primeros pasos en este sector?

Yo creo que el cortometraje es una estupenda tarjeta de presentación, pero también hay que defender que es un género en sí mismo, sin ninguna duda, y que tiene su propia importancia. Aunque se presenta en un formato mucho más reducido, se trata de proyectos que tienen su propia línea dramática, con una historia que empieza y termina y una duración concreta. Sin duda, es un género en sí mismo y que debe tener todo el respeto del sector y del público.

Como actriz, ¿se enfrenta de una forma diferente a un proyecto de cortometraje que a un largometraje, o a una función de teatro?

Depende, todo tiene su responsabilidad y su desarrollo. Es diferente cada formato, pero al mismo tiempo se trata siempre de interpretar un personaje que también requiere del sello del actor y siempre se repiten ciertas fases, sea cual sea el formato, como las pruebas de ropa o de maquillaje…

¿Cómo compagina usted todas esas facetas? ¿A qué proyectos prefiere darle prioridad actualmente?

La verdad es que me gusta compaginarlo todo e ir cambiando, pero desde que terminé la obra de teatro Pandataria sí que estoy más centrada en el trabajo de productora ejecutiva y me gusta trabajar para ayudar a levantar proyectos. También estoy presidiendo la Academia de las Artes Escénicas de España y creo que ese es también un trabajo precioso. En todos los ámbitos trato de establecer ese activismo cultural y combinarlo con mi faceta interpretativa y creativa, que está siempre presente y no la he abandonado nunca. Pero es cierto que dependiendo del momento y de la situación, le doy más importancia a una u otra faceta.

Cada aspecto de este trabajo le aportará a usted cosas diferentes...

Sí, cada cosa te da una u otras cosas, pero todo son cosas buenas y que te van enseñando y nutriendo. Yo considero que cada trabajo y cada personaje que me llega es como un milagro.

¿Cuáles son los retos actuales de la Academia de las Artes Escénicas de España y suyos, como presidenta del organismo?

Siempre hay mucho trabajo por hacer porque la Academia aúna muchas disciplinas diferentes y todas tienen sus necesidades. Existe una diversidad brutal y hay que escuchar a todo el mundo para hacer de puente entre los académicos y las instituciones. Pero es un trabajo muy bonito y complejo, y que sobre todo hay que hacerlo con mucho cuidado.

La actriz y periodista madrileña. / Omar Ayyashi

A lo largo de su carrera ha desarrollado un intenso activismo a través de su trabajo. ¿Cuándo surgió ese interés por ir más allá de la mera interpretación?

Yo creo que comenzó de una manera natural cuando me sumergí de lleno en el mundo de la interpretación. Veía cosas que faltaban o simplemente la necesidad de poner cada trabajo y cada asunto en su sitio. Hay veces en las que es necesario poner de relieve la dignidad que merecen las personas. Yo creo que es muy importante trabajar en todo ello. El papel de la mujer, y nunca mejor dicho, también es un tema a tratar y parece que poco a poco se va teniendo en cuenta.

Precisamente, buena parte de las reivindicaciones que realiza se centran en exigir papeles protagonistas para mujeres de más de 50 años. ¿Cómo están yendo los avances en ese campo?

Creo que se está trabajando en esa dirección. Hay una mirada femenina en el cine que es brutal. No sé cuántos cortometrajes dirigidos por mujeres competirán en el Festival de La Orotava pero seguro que el número ha ido aumentando con los años y eso es un buen síntoma.

¿La tendremos próximamente rondando en Canarias, donde tantas producciones se están realizando últimamente?

No lo sé, pero es cierto que, además de los incentivos fiscales, Canarias es una tierra ideal y muy bonita para trabajar, y merece mucho la pena visitarla. Así que me parece genial que se esté fomentando ese sector en las Islas, porque todo lo que sirva para tender puentes y contar historias comunes es maravilloso.