Nuevo disco
Pedro Sánchez felicita a Rosalía por colocar a España "en la cima de la música mundial"
Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X en el que da la enhorabuena a la artista catalana, que acaba de lanzar su nuevo disco 'LUX'
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo a la cantante Rosalía por haber "colocado a España en la cima de la música mundial" con "el debut más exitoso" de una artista hispanohablante en Spotify.
Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X en el que da la enhorabuena a la artista catalana, que acaba de lanzar su nuevo disco 'LUX'.
"¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'LUX'! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma", ha destacado el presidente del Gobierno.
Este pasado sábado, un día después de su publicación, doce de las quince canciones que componen la versión digital de 'LUX', el nuevo y esperado disco de Rosalía, se han posicionado en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también ha colocado a la catalana en el número 3 de artistas.
