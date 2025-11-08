«Rondallas» estrena tráiler oficial

Tras avanzar un primer tráiler en verano, en el que ya se pudieron vislumbrar algunos de los escenarios gallegos y los roles de los personajes protagonistas, a menos de dos meses para su estreno en las salas de cine la productora de la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo presentó ayer el tráiler oficial de «Rondallas», un largometraje que fue rodado en A Guarda, Tui y también en distintos puntos de Vigo.

Tras suscitar unas primeras críticas muy positivas en su presentación en el Festival de San Sebastián, ganándose los adjetivos de «entrañable», «emocionante» e incluso «triunfal», en la nueva carta de presentación de la película al público general es posible ver a Javier Gutiérrez en el papel de Luis, un vecino dispuesto a tirar de toda una villa marinera sumida en la tristeza y el luto, tras un naufragio en el que fallecieron casi todos los tripulantes, a través de la propuesta de recuperar la rondalla del pueblo. Asimismo, María Vázquez, Carlos Blanco, Tamar Novas, Xosé Antonio Touriñán y Marta Larralde nutren con pequeños diálogos el avance de la película, dejando entrever el rol de cada uno de sus personajes en la trama.

En cuanto a los escenarios que pueden contemplarse, el puerto de A Guarda y Santa Trega, así como el interior del recinto del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) y también la plaza de San Fernando, de Tui, son los telones de fondo que visten el tráiler oficial de «Rondallas», que llegará a los cines el próximo 1 de enero de 2026.