«Sirat», «Decorado», Zahera y Mario Casas, aspirantes gallegos a los Premios Forqué

Los Premios José María Forqué reconocen las mejores producciones cinematográficas del año. Desde hace 31, la Egeda, entidad de gestión sin ánimo de lucro, los convoca. Para esta edición, varios nominados gallegos:las películas «Sirat» y «Decorado»; y los actores Luis Zahera más Mario Casas .

En el caso de «Sirat» el filme de Oliver Laxe sobre el padre que busca a su hija en las raves de Marruecos –aspirante española en la carrera a los Oscar– opta al galardón a mejor largo de ficción.

Sus contricantes son «Los Domingos», dirigida por Alauda Ruiz; «Maspalomas», de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; y «Sorda», dirigida por Eva Libertad sobre las dificultades de una embarazada y madre sorda.

De entre las cintas nominadas a Mejor Largometraje de Ficción, es precisamente «Sorda» la que cuenta con más nominaciones, un total de cuatro. Por una parte aspira al Premio al Cine y Educación en Valores , por otra, cuenta con las nominaciones a Mejor Interpretación Masculina y Femenina.

Además,»Los Domingos» y «Maspalomas» se alzan con tres candidaturas, mientras que «Sirat» solo presenta una.

En cuanto a las nominaciones por actuación femenina en largometrajes, Ángela Cervantes («La Furia»), Miriam Garlo («Sorda»), Nora Navas («Mi amiga Eva») y Patricia López Arnaiz («Los domingos») son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina.

En Mejor Interpretación Masculina, los finalistas son Alberto San Juan («La cena»), Álvaro Cervantes («Sorda»), José Ramón Soroiz («Maspalomas») y Mario Casas («Muy lejos»). Ell actor gallego lograba la Biznaga en el Festival de Málaga por este papel donde da vida a Sergio, un joven que tras un ataque de pánico cambia de vida y de hogar.

En el apartado a Mejor Largometraje Documental, los candidatos son «Todos somos Gaza», «Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine», «Flores para Antonio» y «Tardes de soledad».

En la categoría a Mejor Largometraje de Animación también hay presencia gallega con «Decorado», de Alberto Vázquez. La reflexión de sus pequeños protagonistas sobre si viven en un mundo irreal o no compite con «Bella», «El tesoro de Barracuda» y «La luz de Aisha».

En el apartado de series, la segunda temporada de «Poquita Fe» cuenta con el mayor número de nominaciones, tres. También está nominada «Anatomía de un instante» (Rafael Cobos, el vigués Fran Araújo, Alberto Rodríguez), que se estrena el próximo 20 de noviembre en Movistar Plus+, y «Animal» (Víctor García León) continúan, con dos nominaciones cada una. «Animal» fue rodada en Galicia y cuenta, principalmente, con elenco gallego. De hecho, su protagonista, Luis Zahera, aspira a lograr el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Serie.