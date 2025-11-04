Rosalía publica por sorpresa ‘Reliquia’, segundo adelanto de ‘Lux’, y lo retira 50 minutos después

Rosalía no deja de sorprendernos, y siguiendo la pauta del goteo constante de novedades, este martes por la tarde se publicó sin previo aviso un segundo adelanto de su cuarto álbum, ‘Lux’, si bien desapareció de las plataformas unos 50 minutos después. Suficiente, eso sí, para que los fans más atentos y con buenos reflejos pudieran escucharla.

Se trata de ‘Reliquia’, una canción en la que Rosalía canta, como en ‘Berghain’, envuelta en las vigorosas cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Londres, jugando con el contraste balsámico del piano y con una violenta disrupción electrónica como punto final. En la letra, la vemos dando la vuelta al mundo y asociando una veintena de lugares a diversas incidencias personales: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L. A. / Los heels en Milán, la sonrisa en UK”... A España le reserva una suerte dispar: “Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona”, proclama, y experimentó “un mal amor en Madrid”, así como “el arte en Graná”.

La ‘reliquia’ no es otra que su entrega emocional, su órgano más frágil: “Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy / Coge un trozo de mí, quédatelo pa’ cuando no esté / Seré tu reliquia”, canta con sentimiento en el estribillo, más marcado e incisivo que el de ‘Berghain’, y de una naturaleza más pop, más allá del embalaje sinfónico. La electrónica irrumpe en el trayecto a través de acentos rítmicos y se desata en el clímax, después de la rotunda afirmación final (“Mas eterno y bravo, la eterna canción / Ni tiene salida ni tiene mi perdón”), en una implosión de ruido y descontrol maquinal ‘glitch’ con ecos de caos.

Conocida el aura espiritual de 'Lux', álbum que saldrá este viernes, esta publicación efímera de 'Reliquia' bien puede interpretarse como una epifanía mariana, aparición sobrenatural para poner a prueba la fe de los devotos. Todo apunta, no obstante, a un error técnico en la cadena industrial del nuevo disco de Rosalía.