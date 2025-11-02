Holly Jackson, autora de 'Asesinato para principiantes', se lanza al 'thriller' adulto

Muchos la conocerán por ser la autora de 'Asesinato para principiantes' (Crossbooks), un thriller juvenil que conquistó a milones de lectores en 2020 y que, años después, sigue apareciendo en las estanterías de los jóvenes lectores. Lo que fue un éxito inesperado en Reino Unido acabó convirtiéndose en una trilogía superventas traducida a más de 45 idiomas, adaptada en 2024 por la BBC y Netflix y celebrada por la crítica internacional. Pero lo cierto es que Holly Jackson es mucho más que "la autora de".

Con apenas 32 años, la escritora británica se ha hecho hueco entre las voces más influyentes de la novela negra en el Reino Unido, junto a autores como Richard Osman o Lee Child. Sin ir más lejos, su serie más exitosa la mantuvo más de tres años en la lista de The New York Times y le valió reconocimientos como el Waterstones Children’s Book of the Year. Y desde entonces, Jackson ha sabido mantener tanto su éxito como el pulso de la intriga con títulos como 'Cinco sobreviven' y 'El retorno de Rachel Price', ambos número uno en ventas y prueba de que el misterio puede seguir reinventándose para una generación que consume suspense a ritmos muy ambiciosos.

Un nuevo reto, el género adulto

Ahora, la autora da un paso más arriesgado: deja atrás el instituto, las adolescentes detectives y las tramas corales para acercarse a un público más adulto. Su nueva novela, 'Aún no estoy muerta', publicada este 30 de octubre en España bajo el sello editorial de Contraluz, es su primer volumen dirigido a un público más adulto porque quería demostrar su valía, demostrarse a sí misma.

Y, pese a que seguirá escribiendo en ambos géneros, la misma autora confesaba en una entrevista con la revista Stylist que "cuando encuentras algo que se te da bien, todos quieren que sigas haciéndolo, porque es una fórmula probada. Y a todos les da miedo el riesgo y probar cosas nuevas". Por ello, cuando encontró una buena idea, lo bastante potente como para lanzarla como debut adulto, se lanzó a la piscina. Y el resultado es el de una mujer que lucha por resolver su propio asesinato antes de morir.

En 'Aún no estoy muerta' presenta a una protagonista, Jet, que tiene 27 años y una vida en pausa. Vive en el mismo pueblo donde creció, atrapada entre la rutina y la sensación de que su historia aún no ha empezado. Hasta que, durante la noche de Halloween, un desconocido entra en su casa y la ataca brutalmente. Jet sobrevive, pero con una lesión cerebral irreversible. Le quedan solo siete días de vida y, en ese tiempo, deberá descubrir quién intentó matarla. Y, sobre todo, por qué.

"No quiero hacer el mismo tipo de 'thrillers' que ya se han hecho. Por ejemplo, con 'El retorno de Rachel Prince' pensé en todas esas historias sobre desapariciones y decidí hacer lo contrario. Así que me puse a pensar en algo en la misma línea", aseguraba la autora en la entrevista con el medio citado. Y bajo esa premisa, una víctima que investiga su propio asesinato a contrarreloj, Jackson construye una historia que combina el ritmo frenético del 'thriller' con una mirada emocional e irónica sobre la muerte, el miedo y la identidad.

A través de la voz irónica de Jet, la autora se permite un humor negro que suaviza lo inevitable, mientras explora los secretos, las culpas y las pérdidas que han marcado su vida. "Necesitaba que la protagonista siguiera funcionando a pesar de la lesión mortal: que pudiera andar, hablar, pensar, moverse. De lo contrario, habría sido un libro bastante aburrido", explicaba Jackson.

Esencia Jackson

Y, en el fondo, 'Aún no estoy muerta' conserva los ingredientes que convirtieron a Holly Jackson en un fenómeno. Seguimos viendo los giros inesperados, la tensión sostenida, los personajes femeninos complejos y esa habilidad para enganchar al lector desde la primera página. Pero también revela una nueva madurez narrativa con una visión sobre la muerte y la idea de lo que dejamos atrás, con una reflexión muy carpe diem que invita al lector a aplicarlo a sus vidas, que pueden cambiar de un instante a otro sin darse cuenta.

Es por ello que, con su debut en la literatura más adulta, Jackson demuestra que no necesita etiquetas para mantenernos pegados a sus historias. Y recuerda con su última novela por qué sus libros funcionan tan bien, sean juveniles o adultos.