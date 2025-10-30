Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix

Tras el enorme éxito cosechado en Animal, Luis Zahera se ha convertido en uno de los actores del momento. Un tirón que Bambú Producciones (El caso Asunta, Fariña) quiere aprovechar y por el que ya le ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto para Netflix.

Junto a él estará otro actor gallego, Tamar Novas, con quien Luis Zahera vuelve a coincidir tras los rodajes de la aguardada segunda temporada de Clanes, serie de la que se espera que la plataforma roja acerque noticias sobre su estreno más pronto que tarde.

Eso sí, a diferencia de los últimos proyectos que ambos actores realizaron para el gigante del streaming, en esta ocasión no se tratará de una nueva serie, sino de una película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), quien vuelve al ruedo después de sumergirse en el mundo de las rondallas con un largometraje rodado en las Rías Baixas que se podrá ver en cines el próximo mes de enero.

De momento, ni Netflix ni la productora, dirigida por Ramón Campos (El caso Asunta, La viuda negra), han hecho público el título de una nueva obra que ya se rueda en diversas localizaciones de Madrid. Sí se sabe, en cambio, que la trama se sitúa en plena crisis económica, momento en el que un grupo de atracadores irrumpe en un banco de la capital española. Sin embargo, lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

También se ha hecho público que, además de Luis Zahera (As bestas) y Tamar Novas (Nowhere), el reparto de este nuevo thriller estará encabezado por Laia Costa (Cinco lobitos), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Álvaro Cervantes (Sorda) y Lluís Homar (La mala educación).