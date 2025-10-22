Francia
El Museo del Louvre reabre al público tres días después del robo
La Galería de Apolo, en la que se produjo el crimen, permanecerá cerrada "un cierto tiempo"
EFE
París
El Museo del Louvre reabrió este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo, según pudo comprobar EFE. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.
El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".
