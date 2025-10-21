Los españoles en gulags de Stalin saltan al cine

Se estima que cerca de medio millar de españoles infravivieron entre los años 40 y 50 del pasado siglo en los gulags de Stalin, los campos de concentración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La película "La tregua" –apoyada por Netflix– narra la vida de estos, entre los que incluye a mujeres, desde su llegada hasta su salida fijándose en los conflictos y la convivencia allí entre niños de la guerra, republicanos y nacionales.

A lo largo de dos horas y media, el metraje ofrece las interpretaciones de actores como Piper, Herrán, los gallegos Federico Pérez y Alejandro Jato (este, de Vigo), José Pastor, Javier Pereira o Fernando Valdivieso, entre otros. Todos sus personajes confluyen en un gulag en Kazajistán.

En la dirección, Miguel Ángel Vivas ("Secuestrados", "La casa de papel"); en el guion, el propio director, Ignasi Rubio y el coruñés Fran Carballal. Este explica a FARO que la idea del filme "partió de César Benítez, el productor. Se enamoró de la historia de los españoles en los gulags" a raíz de una documentación sobre prisioneros españoles en Kazajistán que recibió Rajoy en 2013 por parte del presidente de la República de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev.

"Republicanos y divisionarios acabaron por hacerse amigos en aquel periodo tan duro para sobrevivir. Benítez vio ahí una historia y me propuso entrar como guionista en 2020 junto a Rubio. Durante dos años fue creciendo sobre todo con la incorporación de Vivas como director", explica Carballal.

El largometraje ficciona los personajes. Por un lado, tenemos al capitán Reyes, del ejécito republicano; y por otro a Salgado, teniente de la División Azul, el conjunto de soldados españoles que respondió al llamamiento de Franco para luchar en apoyo del ejército nazi en su ofensiva con la URSS.

LA INVESTIGADORA RUMANA LUIZA IORDACHE PUBLICÓ LA OBRA " EN EL GULAG, ESPAÑOLES REPUBLICANOS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACION DE STALIN " QUE RELATA LA VIDA DE LOS GALLEGOS REPUBLICANOS QUE ACABARON EN CAMPOS DE TRABAJO. PRISIONEROS TRABAJANDO EN EL CANAL MAR BLANCO BALTICO. ESTA IMAGEN LA USÓ PARA LA PORTADA. / l.i

Para comprender la presencia de republicanos en la URSS en los años 40 hay que recordar que cientos de militares republicanos llevaban ayuda humanitaria de Rusia a España durante la Guerra Civil. Cuando esta finalizó quedaron aislados en la URSS sin poder regresar a su hogar. Cuando en 1941 Alemania invadió la URSS, esta declaró a los españoles "enemigos del pueblo", por apoyar a Hitler. Acabó enviándolos a trabajos forzosos en los gulags, principalmente los situados en Kazajistán.

Allí trabajaban en un régimen de esclavitud a intensas temperaturas bajo cero sin ropa adecuada, recibiendo poquísima comida así como fuertes castigos. Muchos no sobrevivieron.

El actor vigués Alejandro Jato (2i), en una escena de La Tregua. / Nico de Assas

"En la película hay personajes que aprenden a tolerarse con el tiempo, otros nunca llegan a hacerlo y queríamos dos personajes cuya conexión trascendiese la parte ideológica. La mejor forma fue con dos gallegos (Hermida, interpretado por Federico Pérez; y Freire, por el vigués Alejandro Jato). Tenemos documentado que cuando recibían presos nuevos preguntaban de dónde venían. Estos son dos gallegos de Muros y Noia con conocidos en común y una conexión personal por encima de todo lo demás. Es la historia del filme en la que más he invertido emocionalmente".

Respecto al alto grado de agresividad en el filme, Carballal resalta que "fue un periodo muy duro. Por mucha violencia que haya en la película, en la realidad fue peor. El director quería plasmar el frío, el hambre, la miseria y la violencia. La película es fiel o se queda corta".

Por último el guionista gallego indica que "el mensaje del filme es radical: Te puedes entender con el de frente si te dan la oportunidad. La dignidad y la hermandad están por encima de las ideas".