Seguidores expectantes
Rosalía y su nuevo disco, una cuestión de fe y paciencia: esta noche desvelará más detalles de su cuarto álbum
No se conoce ni su título ni la fecha de lanzamiento, tampoco colaboraciones o número de canciones
Ignasi Fortuny
Poquito a poco, Rosalía va enlazando pistas de lo que será su próximo disco, el cuarto ya ('Los Ángeles', 'El Mal Querer' y 'Motomami'), ese que ha hecho, según contó en una entrevista en 'Ràdio Noia' (Radio Primavera Sound), "por primera vez sin miedo al fracaso". Nada concreto, sólo pinceladas que permiten a sus seguidores imaginar cómo será el cuadro final.
No se conoce, al menos a ciencia cierta, de manera oficial, ni su título, ni la fecha de lanzamiento (noviembre apuntó en primera instancia por ¿error? la edición española de la revista 'ELLE', que entrevistó a la de Sant Esteve Sesrovires), tampoco colaboraciones o número de canciones. Pero circulan, eso sí, algunas de esas pistas dejadas por el camino por la propia Rosalía con rango de verdades (¿será finalmente 'Lux' su título?) por el ágora digital, ahí donde sus seguidores aguardan impacientes perseguir nuevas migajas que lleguen a algún lugar.
Ayer mismo la genial artista catalana mostraba en un vídeo de Instagram cómo, presuntamente, se grababa parte de una conmovedora canción titulada 'Carmesí', pues este es el título que se puede leer en la partitura que se ve en las imágenes. Una pieza que interpreta una orquesta en un auditorio del Battersea Arts Centre de Londres y que pone más manzanas en el cesto de que se trata de un disco con fondo espiritual. ¿Religioso incluso? En el mismo vídeo Rosalía muerde un rosario visiblemente emocionada mientras escucha su canción. Y 'Carmesí' puede tener, como parece, connotaciones religiosas.
Este lunes algunos rayos de luz, divinos o no, se proyectarán sobre la nueva obra de Rosalía, ya que la artista catalana desvelará a través de un directo en TikTok (a partir de las 20.45 horas) más detalles del disco.
De 'Berghain' al Movistar Arena
En los últimos días, Rosalía ha participado activamente en el juego de crear expectación. Desde su perfil de Substack, donde ha compartido algunos textos, liberó el trozo de una partitura (de una supuesta canción titulada como una conocida discoteca de Berlín, 'Berghain') y sus fans la empezaron a interpretar. También se la ha podido ver rodando en Polónia y en el Movistar Arena de Madrid el pasado viernes viendo a Guitarricadelafuente.
