David Bustamante: "Estoy en el momento más honesto de mi carrera"

El cantante David Bustamante (San Vicente de la Barquera, Cantabria, 1982) sigue recorriendo España con su gira 'Inédito', un tour al qjue ha llegado "en el momento más honesto" de su carrera.

-Está en Córdoba para su tour "Inédito", mañana le toca Granada...

-Es la gira de mi vida, lo estoy pasando increíble. Estoy en mi "prime" vocal y disfrutando como el primer día.

-Una gira homónima a su último disco.

-Ha sido como una segunda parte de reenamorarme de esto, el comienzo de lo que queda. Me siento más realizado que nunca, mucho más maduro. Ha sido emocionante y enriquecedor empezar de un folio en blanco y he estado acompañado de grandes músicos y un gran productor como Pablo Cebrián. En él entono el mea culpa, hablo del amor como lo siento, de quejas sociales...

-¿Qué ha supuesto este trabajo?

-He encontrado el camino adecuado y este disco ha puesto las primeras baldosas a seguir, con mis canciones e historias. Es ilusionante. También me he reencontrado con una vieja amiga como la guitarra. Estoy como loco por ir a tocar y estar con mi público.

-¿Cómo son los conciertos de esta gira?

-Juego mucho con mi propio repertorio, llevo al público a la más absoluta intimidad, me siento al borde del escenario... No caben todas las canciones, pero es una invitación al salón de mi casa, a que vivan cómo es mi proceso de creación. "Devuélveme la vida", "Cobarde" o "Feliz", por ejemplo, forman parte de mi carrera. El concierto es un traje hecho a medida, muy fresco y en el que me ven divertirme como nunca. Tengo claro cuál es mi sonido y no me quiero disfrazar, quiero ser honesto.

-Mencionaba que se encuentra en su "prime vocal".

-La madurez vocal de un hombre llega a mi edad, pero hay que cuidarla y educarla. Ahora tengo más registros, potencia y matices, un control absoluto. Es el instrumento con el que expreso lo que tengo en el alma y el corazón. Mi voz cuando empecé con 19 años estaba sin hacer.

-¿Un artista debe tener la capacidad de reinventarse?

-Así lo creo porque así se crece, saliendo de la zona de confort. Es un tópico que se usa mucho pero es verdad; no hay que conformarse con la monotonía. A mí me gusta arriesgar, siempre lo he hecho.

-¿En qué momento profesional está?

-En el más honesto y más de verdad. En uno muy positivo, y es difícil después de tantos años que la gente siga respondiendo. Es complicado llegar y mantenerse. Me siento muy querido y veo que mis canciones llegan a mucha gente. Hago lo que me gusta y lo que siento.

-¿Qué representa para usted la música?

-Es mi vida, la amo y la respeto. Por eso siempre intento reciclarme y ser mejor.

-¿Se considera un privilegiado?

-Soy consciente del privilegio de levantarme cada mañana y ser quien soñé. El tiempo me ha dado la razón. Hay quien lleva diciendo que soy flor de un día durante 24 años. Pero yo soy un hombre tranquilo y feliz al que no le gustan las polémicas.

-¿En qué ha evolucionado respecto a sus inicios?

-En la madurez y las armas que tengo para expresarme como persona y músico. Pero tengo aún más energía que cuando empecé.

-Se ha hablado mucho de su físico y de su cambio en ese sentido.

-Hay gente vacía que paga sus frustraciones con gente conocida y que intenta hacer daño. Yo intento dar buena imagen y buenos consejos. Criticar a alguien por aspectos físicos es ridículo e infantil.