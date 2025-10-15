Brais Revaldería llevará la obra inmersiva «Fillos do vento: A Rapa» a Sevilla

Brais Revaldería presentará la obra inmersiva «Fillos do vento: A Rapa» entre los días 11 y 13 de noviembre en el Festival de Sevilla. La instalación trasladará al espectador al corazón de la Rapa das Bestas de Sabucedo sin salir de la nueva sala inmersiva del Cartuja Center CITE.

Tal y como ha subrayado su equipo de prensa en un comunicado, la llegada de la obra a Sevilla «marca un hito en la historia del festival», que por primera vez incorpora una proyección inmersiva de gran formato dentro de su programación oficial, «abriendo camino a nuevas formas de narrar y experimentar» el cine documental es España.

«No es un espectáculo. Es una lucha por la memoria. La pieza pregunta qué clase de naturaleza queremos preservar», ha señalado el director lucense,cuya pieza ya fue seleccionada para el último festival de Cannes, en la categoría patra filmes inmersivos, así como para el Hot Docs canadiense.

Así, la pieza ha sido filmada durante siete años consecutivos en las montañas de Sabucedo, (A Estrada), combinando «realismo documental con tecnología inmersiva de última generación». Además, integra proyección envolvente 270° en 8K, audio espacial ambisónico, elementos sensoriales y un sistema de instalación portátil.

La productora y directora de arte, María Fernanda Ordoñez Morla, apunta asimismo que han buscado «borrar la línea entre observador y participante». «Es una experiencia visceral sobre herencia y progreso»,concluyó.