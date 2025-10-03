Judeline, estrella del Festival B camino a los Latin Grammy: "Lo que está pasando no es solo conmigo, es con toda una escena que explora nuevos lenguajes"

‘Bodhiria’, su primer álbum, está trabajado de manera conceptual. ¿Componer poniéndole voz a ese alter ego que es Angel-A le ayudó a abrirse más?

Sí, absolutamente. Angel-A me permitió un desdoblamiento: puedo expresar emociones profundas, heridas o anhelos sin tener que exponer “a Judeline” en crudo. Angel-A vive en ese espacio liminal -el “no lugar” que llamo Bodhiria- y desde ahí habla con libertad. Esa voz me da permiso para vulnerarme, para jugar con lo espiritual, con lo simbólico, sin sentirme tan expuesta y mostrar sentimientos que no necesariamente me pertenecen. Angel-A es otra voz.

Fe, espiritualidad, religión… Todo eso recorre su música.

Para mí la música conecta con lo invisible, con aquello que no se ve pero se siente. Crecí en un entorno donde la espiritualidad y lo místico tenían presencia y también Andalucía es una tierra con tradiciones religiosas intensas. En Bodhiria, temas como 'INRI' exploran ese puente entre lo humano y lo divino, entre el cuerpo y la trascendencia.

En su música confluyen raíces y vanguardia, con mucha referencia a su tierra. ¿Qué peso tiene el sitio de donde proviene a la hora de componer?

Un peso inmenso. Mi sur, la luz y el paisaje marino están en mi sangre. Crecer en Los Caños de Meca significa ver el mar, sentir viento, escuchar radios de Marruecos caminando por la playa, esas referencias geográficas y culturales modelan mi mundo interior. En 'Bodhiria' intento que ese universo del sur esté filtrado, que esté presente sin que sea literal todo el tiempo, pero sí como identidad sonora y emocional

La balada ‘Chica de cristal’, una de sus últimas canciones, tiene ese registro ‘indie’ tan magnífico suyo y que ya había enseñado en piezas como 'Zarcillos de plata'. ¿Es una senda que quiere explorar más a menudo?

Me gusta no quedarme en una sola textura. ‘Chica de cristal’ abre un espacio más desnudo, íntimo, donde la voz y la emoción tienen el protagonismo. Quiero seguir explorando texturas sonoras diferentes.

Judeline, en una imagen promocional. / Ana Arden / Sonido Muchacho

Antes de 'Bodhiria' ya tenía canciones aplaudidas como ‘Canijo’ o ‘2+1’ y había muchas expectativas sobre usted. ¿Cómo las ha gestionado?

He tratado de mantenerme con los pies en el suelo, recordando de dónde vengo, quién soy, qué proceso sigo. Lo esencial ha sido rodearme de un equipo que me apoya en lo artístico y emocional, elegir proyectos que resonaran conmigo y recordar que lo más importante es ser fiel a mí misma.

Estuvo en Coachella, otro logro enorme para su colección. ¿Cuál de todos destacaría?

Lo de Coachella fue un momento mágico. Pero hay un sueño que destaco: que personas que nunca me escucharon, de otros países, compartieran mis canciones, sintieran 'Bodhiria' como suyo. Que mi música trascienda fronteras, eso siempre estuvo en mi cabeza, y verlo hacerse realidad es un regalo inmenso, tanto si es en una sala de Medellín como en un festival como Coachella. Tengo ahora por delante una gira internacional, pero también tocar en el Movistar Arena y el Sant Jordi Club (26 de febrero), lo que también supone un hito importantísimo.

Se dice que la juventud es descarada, ¿pero se está preparada para recibir la llamada de un superproductor como Tainy o la invitación de J Balvin para abrir sus 'shows' en Europa?

Estas oportunidades dan vértigo, pero también me parece fantástico que gente con ese peso reconozca lo que hago. Son un motor para seguir creciendo. Al final hay cosas que surgen de manera más natural de lo que pueda parecer desde fuera.

Estás nominada a tres Latin Grammy, entre ellos Mejor Álbum de Música Alternativa. ¿Cómo recibe ese reconocimiento? ¿Y cómo ve la etiqueta “alternativa”?

Lo recibo con gratitud, emoción y humildad. Que este disco sea considerado para premios de esa magnitud me hace sentir que lo que está pasando no es solo conmigo: es con toda una escena que late, que está explorando nuevos lenguajes. Sobre lo de “alternativa”: me gustaría que mi música fuera más allá de etiquetas, pero quizás se considera alternativa no por evitar lo comercial, sino porque busca puentes y no teme transitar lo desconocido.

En la misma categoría está Rusowsky, que también forma parte de su disco. Son parte de una magnífica generación, escena… ¿Qué cree que les define?

Compartimos generación, inquietudes, espacios, llevamos muchos años colaborando y pienso que todos los éxitos son compartidos. Que haya llenado un espacio como el Movistar Arena, nos hace sentirnos orgullosos a toda una generación de artistas en España.

En su disco también está Ralphie Choo, que como Rusowsky es miembro del colectivo Rusia IDK.

Con Ralphie, Drummie y otros he sentido que hablamos el mismo idioma sin necesidad de traducción. Esa química fluye, hay respeto y libertad mutua para proponer, lo mismo siento con Tuiste y Mayo, también productores del disco y de mi misma generación.

Este verano canceló su participación en el FIB por su relación con el fondo KKR. ¿Cree que estos tiempos demandan posicionamiento?

Creo que los tiempos demandan que antiguos tabúes del silencio se rompan, aunque sea con meros gestos.

Y, respecto al Festival B, coincide en el cartel con Amaia. ¿Podría ser un buen momento para estrenar 'Com você' en directo?

Me encanta compartir cartel con tantas artistas que admiro, entre ellas Amaia. Habrá que esperar para ver si hay sorpresas…