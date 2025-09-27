Galardones cine
El palmarés del Festival de San Sebastián: de Joachim Lafosse, premio a mejor dirección y guion, a 'Los domingos', Concha de Oro
EFE
El director belga Joachim Lafosse ha conseguido la Concha de Plata a mejor dirección y el premio a mejor guion en San Sebastián por 'Six jours ce printemps-là' ('Seis días aquella primavera'), relato de las vacaciones de una madre con sus hijos en un lugar vetado, la mansión de sus exsuegros.
Esta historia del director de 'Un silencio', que compitió en 2023 en San Sebastián, se basa en una vivencia personal de la infancia de Lafosse, y "evoca el horror de quienes nos tenemos que esconder", dijo el belga en su presentación. En el guion le acompañan Chloé Duponchelle y Paul Ismaël.
'Historias del buen valle' de José Luis Guerín Premio Especial del Jurado
'Historias del buen valle', el documental de José Luis Guerín que traza un hermoso retrato humanista del barrio barcelonés de Vallbona, se ha alzado con el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián.
El director catalán ha conseguido el mismo galardón que obtuvo hace 25 años con otra película documental, 'En construcción'.
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Concha de Oro del 73 Festival de San Sebastián
'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián.
En este caso el jurado ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el premio más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 la Concha de Oro ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche