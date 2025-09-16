CINE
Muere Robert Redford a los 89 años
Redacción
Washington
El actor y director estadounidense Robert Redfor ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia