Forum Edita
41.000 autores españoles pirateados por la IA en "el mayor robo de la historia de la edición"
El Forum Edita analiza el impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo del libro a través de escándalos como el de la biblioteca pirata LibGen
David Morán
Para empezar, los titulares; expolio digital, dilución del valor mercado, competencia desleal, pérdida de innovación, desaparición de derechos de autor. "Desde 2016 la piratería del libro no ha bajado del 30% por ciento", informa Jorge Corrales, director general de CEDRO, en el madrugador arranque de la segunda jornada del Forum Edita. "¿Es un fallo en el marco legal o un fallo de mercado?", se pregunta durante una ponencia que, centrada en los efectos nocivos de la inteligencia artificial generativa, viene a poner cifras, letras y amenazantes señales de alarma a lo que Enrico Turrin, director adjunto de la Federación Europea de Editores, calificó ayer de "el mayor robo de la historia de la edición". "Estamos en un proceso de democratización de la pirateria por intereses de empresas tecnológicas", alerta Corrales.
En la pizarra, alimentando el desasosiego, bases de datos extractivas como Books1 y Books2 y el escándalo de LibGen, biblioteca pirata que facilita el acceso a obras impresas vulnerando sistemáticamente los derechos de autor. "Es una plataforma pirata de origen ruso que incluso el FBI bloqueó en Estados Unidos. Pero lo que se bloqueó en el pasado sirve para potenciar modelos de negocio en este mismo país y es utilizada para entrenar modelos como Chat GTP o Llama sin compensación", explica Corrales. "Se están traspasando todo tipo de límites éticos y legales", añade.
Expolio y vulneración
A la hora de dimensionar el problema, el director general de CEDRO detalla que la entidad ha identificado en estas plataformas obras de más de 41.000 autores españoles y de más de 1.100 editoriales. Obras que sirven para entrenar la inteligencia artificial y cuyo abuso representa, volvemos a los titulares, "un expolio digital de los contenidos del sector, la dilución del valor de mercado y una pérdida en la innovación". "Se está impulsando la IA vulnerando la propiedad intelectual; no se puede utilizar nada pirata para desarrollar nada".
La solución, asegura, pasa por un marco legal que regule de manera efectiva. De lo contrario, lo que le espera al sector editorial es un futuro de precarización laboral en ámbitos creativos como la escritura, la traducción y la edición y, sobre todo, de “concentración del valor añadido en el modelo económico”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes