De cháchara con los amigos Sofia Coppola y Marc Jacobs en Venecia

Sofia Coppola y Marc Jacobs han sido no solo grandes amigos sino también colaboradores ocasionales desde principios de los 90 -antes de que ambos se convirtieran en referentes de la cultura pop, pues-, así que se entiende que ‘Marc by Sofia’, el primer trabajo de no ficción de la directora, sea ante todo una mirada devota y afectuosa a la vida y la carrera del prestigioso diseñador. En cualquier caso, asimismo sería injusto culpar a quienes se sientan decepcionados por la falta de rigor que aqueja la película, presentado hoy fuera de concurso en la Mostra de Venecia, a la hora de detallar la filosofía artística, los métodos y la fuente de inspiración de su objeto de estudio.

“Quería que, a través de su punto de vista, el documental reflejara nuestra amistad”, ha afirmado esta mañana Coppola, historia viva de este festival desde que ganó aquí el León de Oro gracias a ‘Somewhere’ (2010), y cuyas películas a menudo han prestado especial atención tanto a los diseños de decorados y vestuario como al concepto de estilo en general. “Y quería asegurarme de que el público se sintiera incluido, que no viera la película como una broma privada entre Marc y yo a la que ellos no estaban invitados”. Visto lo visto, es discutible que ese objetivo se haya cumplido.

El esbozo de peripecia argumental que vehicula ‘Marc by Sofia’ sigue a Jacobs durante las 12 semanas previas a la presentación de su colección de primavera de 2024. Entre discusiones con su equipo creativo sobre el peso y la transparencia de los tejidos, el modisto se sienta frente a Coppola para mantener una conversación en la que, eso sí, no hay verdaderas discusiones sobre su proceso creativo. Coppola, además, no recurre a entrevistas con críticos de moda ni con colegas diseñadores que ayuden a contextualizar el legado de Jacobs, lo que obliga al espectador a dar por supuesta su importancia cultural.

La directora, es cierto, plantea algunas preguntas oportunas a su entrevistado, como la repercusión que su vida personal ha tenido en su carrera. Pero, curiosamente tratándose de alguien que ha pasado buena parte de su vida en el ojo público, Jacobs se muestra más bien vago al respecto. Descubrimos el amor reverencial que sentía por su abuela y su difícil relación con su padrastro, pero todo ello se aborda de forma extremadamente superficial. Su marido nunca aparece mencionado, y tampoco se repasan de forma siquiera tangencial los años en los que intentó abrirse camino en el negocio de la moda en pleno auge de la crisis del sida.

Por lo que respecta a su trayectoria profesional, sus 16 años en Louis Vuitton apenas son explorados, igual que el porqué de sus decisiones empresariales en una u otra dirección. Las influencias que cita en la película -Bob Fosse, Rainer Werner Fassbinder o iconos ‘queer’ como Barbra Streisand o Liza Minnelli- no se reflejan en los modelos que se muestran a lo largo del metraje, que tampoco ofrece pistas de las sin duda valiosas opiniones de Jacobs sobre el mundo de la moda. En última instancia, ‘Marc by Sofia’ ofrece cierta ilusión de intimidad pero nada verdaderamente revelador, y funciona mejor como un largo anuncio publicitario de su protagonista que como una muestra relevante de cine documental.