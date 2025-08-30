Iván Díaz, el escritor que vive de vender libros en las playas

Los bañistas de las Rías Baixas este verano han podido encontrarse con la posibilidad de comprar un libro a pie de playa. El artista Días Felices –cuyo nombre real es Iván Díaz– ha recorrido los arenales con su última novela, «13 Alquimia 496».

Su modus operandi es curioso. Tras la pregunta ¿te gusta leer? soltada a viva voz sobre las olas para llamar la atención, pasa a explicar que vende su última obra al tiempo que la presta para que los posibles lectores le echen un ojo.

El libro, autoeditado a través de Círculo Rojo, nos asoma a la vida de un artista callejero de Castellón de la Plana que enfoca el periplo existencial de una forma diferente a la mayoría de la población.

«Fui electricista durante muchos años, hasta los 29 cuando me puse a viajar por Europa como artista callejero. Me gusta mucho la naturaleza y estudiar diferentes cosas. Cuando tuve una hija me fui a una cueva en la comarca del Bierzo; allí estudié cómo nutrir la tierra» al tiempo que se dedicó a cuidar cabras, explica como antesala de su discurso.

En esa cueva se entregó a la meditación «para barrer la basura que tenía en la mente. Los enemigos están dentro de la mente de cada uno. Empecé a visualizar que quería escribir un libro», recuerda en la playa Con do Corvo, en O Grove.

Entre tanto también se dedicó a tallar piedra y tocar instrumentos de viento. «Es piedra de Salamanca la que tallo; es arenisca. Al protagonista de la novela también le gusta esculpir piedra; se parece un poco a mí pero no es igual».

Ese personaje lleva por nombre David y en la apertura de la novela destaca: «Liberé el espíritu hace tiempo». Además cuenta con 145 años de edad.

Al preguntarle por esa longevidad, Iván Díaz conecta el protagonista consigo mismo: «Yo promociono una bebida que hago. Bebo vino con el alcohol evaporado tras hervirlo. La novela va de un elixir mágico que va rejuveneciendo».

No obstante reconoce que también entran en juego otros elementos. «Se necesita mucho amor y vida social así como comer sano», resume con serenidad.

La historia de su novela transcure en un punto del Camino de Santiago. «Compré una casa en Torre del Bierzo, un pueblo donde hay un tramo de la ruta jacobea. En el libro el personaje promociona el tramo de El Manzanal», añade.

En cuanto a su actividad de venta de libros se muestra contento con la aceptación. «Hice el Camino de Santiago para vender los libros y llegué a Bueu. Estaba tocando el clarinete a la puerta de un supermercado con los libros y se me ocurrió llevarlos por el arenal. Así fue como empecé. No había ningún escritor vendiendo libros en las playas», resalta este nómada del siglo XXI.