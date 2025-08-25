Óbito

Muere Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña ha fallecido este domingo tras ser ingresada en el hospital 12 de Octubre

Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en la 36 gala de los Premios Goya. / Javier Ramirez

Pedro del Corral

Madrid

La actiz Verónica Echegui ha fallecido este domindo a los 42 años. Según ha adelantado El Mundo, la intérprete madrileña había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermdad.

