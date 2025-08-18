Malu Salgado "No entiendo que se critique a personas que no conocemos por ser hijo o hija de..."

Malu Salgado (Madrid, 2003) tuvo claro desde muy pequeña que de mayor sería cantante, aunque reconoce entre risas que sus padres, el exfutbolista gallego Míchel Salgado y Malula Sanz, "lo supieron antes" que ella. "Me decían que poco más y lo único que me faltaba fue nacer cantando. Tengo vídeos en los que, antes de saber hablar, uso un mando como un micrófono, me pongo a bailar dando saltitos e imito que estoy cantando. No hubo un momento en concreto en el que yo pueda decir que supe que quería ser cantante, fue algo que me viene desde que tengo uso de razón. No recuerdo una vida sin querer ser cantante", desvela Malu Salgado a EL CORREO GALLEGO.

Un sueño, el de ser cantante, que esta artista de origen gallego nacida en Madrid ha convertido en realidad el pasado mes de noviembre –tras dos años de trabajo previo junto a su equipo– con la publicación de su primer sencillo, Nirvana. Desde entonces, Salgado no ha parado, y es que en todo este tiempo ha lanzado un total de cinco temas, el último de ellos, Chuli Chuli, publicado este verano. Un no parar que Malu Salgado considera que supone que"las cosas están marchando bien" y que "la gente está apoyando el proyecto". Para comprobarlo, tan solo hace falta ver el número de seguidores con los que cuenta en su canal de YouTube: unos 250.000.

Sobre su último trabajo, Chuli Chuli, Salgado destaca que se trata de un tema que habla del buen rollo que se genera durante una noche de fiesta, una canción "pensada para bailar, pasárselo bien y para conectar con alguien sin pensarlo demasiado". Su composición se realizó en noviembre de 2023 en uno de los templos de la música, Mr. 305 Studios, el mítico estudio de Pitbull ubicado en Miami y por el que pasaron gigantes de la industria como Michael Jackson, Madonna o Prince. "Cuando me dijeron que por aquel lugar pasaron todos esos nombres me quedé paralizada, no me lo creía. Fue como un honor, una oportunidad que se me dio que la voy a recordar con cariño toda mi vida", señala Salgado, que reconoce que tanto su último tema como su proyecto musical están teniendo una "muy buena acogida".

«Orgullosa de mis apellidos»

Eso sí, su corta trayectoria musical iniciada el pasado noviembre no ha sido precisamente un camino de rosas, pues ha tenido que hacer frente a algunas críticas por ser hija del exfutbolista gallego Míchel Salgado.

Pese a todo, ella lleva con "orgullo" los apellidos que sus padres le han legado. "Estoy muy orgullosa de tener los apellidos que tengo. Por desgracia, en este país, te puede suponer un tipo de handicap. A veces, incluso pueden hacerte sentir avergonzada porque hay quien cree que tu familia te ha dado todo hecho. No entiendo eso de criticar a personas que no conoces por el hecho de ser hijo o hija de... o por el hecho de ser un poco más conocido. Creo que es algo que, como sociedad, se debería trabajar un poco, porque parece que nos tenemos que quedar cruzados de brazos en casa sin hacer nada, que, en ese caso, también se nos criticaría"", reflexiona Salgado, que en estos últimos meses ha seguido trabajando sin descanso. Un buen ejemplo de ello, su promesa del lanzamiento de nuevos temas próximamente.