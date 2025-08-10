Morre na Coruña o dramaturgo, actor e director teatral Manuel Lourenzo
Escribiu máis de 150 obras durante a súa extensa carreira e foi dúas veces premio nacional
RAC
O actor Manuel Lourenzo Pérez (Ferreira do Valadouro, 1943) faleceu na madrugada deste domingo aos 82 anos na Coruña. O seu corpo será velado no tanatorio Servisa e incinerado posteriormente na intimidade familiar.
Lourenzo foi dramaturgo, actor, director teatral, ensaísta, tradutor, conferenciante e dinamizador cultural. Quizais coñecido entre o gran público polos seus papeis nas series Mareas Vivas (onde facía de Melgacho) ou Fariña (onde interpretou a Vicente Otero, Terito), destacou pola súa extensa obra teatral e polo seu activismo en favor desta disciplina artística.
Licenciado en Interpretación polo Institut del Teatre de Barcelona e profesor tras estudar Maxisterio, desde os anos sesenta fundou numerosos grupos e compañías teatrais independentes. En 1978 refundou a Escola Dramática Galega e en 1980 fundou a Compañía Teatral Luís Seoane. No ano 1997 recibiu o Premio Nacional de Literatura Dramática por Veladas indecentes e en 2008 o Premio Nacional das Artes Escénicas.
Durante a súa carreira artística creou máis de 150 obras dramáticas, ademais de catro ensaios sobre o teatro galego. Tamén participou en máis de 15 series e filmes como O Lapis do Carpinteiro, Os mortos van á presa ou Entre bateas. No ano 2021 recibiu o premio de honra da Academia do Audiovisual Fernando Rey durante a gala dos Mestre Mateo e o pasado 2024 recibiu o premio da Cultura Galega.
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- Un incendio arrasa la fábrica de Ratibrom en Vilagarcía
- La carrera meteórica de Larsen