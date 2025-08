La reina Letizia corona a Alberto Iglesias en un festival Atlàntida de cine que ha superado los 45.000 asistentes

El Atlàntida Mallorca Film Fest ha despedido su 15ª edición presencial en Palma con el acto de clausura presidido por la reina Letizia, quien ha entregado el premio Master of Cinema del AMFF al compositor Alberto Iglesias. A la entrega de premios, que ha tenido lugar en el patio de la Misericordia, le ha precedido un concierto especial de Yerai Cortés. Tras el palmarés, se ha proyectado la película documental El canto de las manos, dirigida por María Valverde, que ha asistido a la clausura junto al compositor Gustavo Dudamel. La película refleja la extraordinaria producción de la ópera Fidelio por parte de un equipo de artistas sordos bajo la batuta del director de orquesta Gustavo Dudamel.

Gabi Rodas

Además de los nombres que han acudido a la gala de clausura, esta 15º edición del festival ha acogido otros invitados ilustres como Celine Song, Rodrigo Sorogoyen, Tom Blyth, Russell Tovey, Andrea Segre y Sepideh Farsi, consolidando AMFF como la cita cinematográfica del verano y convirtiendo a Mallorca en el centro de la cultura europea.

La reina Letizia junto al director del festival Jaume Ripoll y la presidenta de Baleares Marga Prohens a su llegada a la gala de clausura / Efe/Ballesteros

Atlàntida Mallorca Film Fest 2025 ha contado con más de 45.000 espectadores en sus proyecciones, conferencias y conciertos en espacios emblemáticos de la capital balear: Ses Voltes, la Misericòrdia, Es Baluard Museu, Sala Rívoli, CineCiutat, Fundació Pilar i Joan Miró

En el transcurso de la gala de clausura se han hecho entrega de los premios de la Sección Oficial del festival.

El guitarrista flamenco Yerái Cortés, durante su actuación / Efe/Ballesteros

Palmarés AMFF2025:

El jurado de la Sección Oficial Nacional ha concedido el Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional dotado en 3.500€ a “Jone, Batzuetan” (Jone, a veces), la ópera prima de Sara Fantova.

El jurado también ha decidido otorgar una Mención Especial a “Downriver a Tiger”, de Víctor Diago.

El galardón a la Mejor Película Internacional, dotado con 10.000€ a la distribución, ha recaído en ‘El silencio de Julie’ de Leonardo Van Dijil, con una Mención de Honor para ‘How to be normal and the oddness of the world’ de Florian Pochlatko.

El jurado internacional estuvo integrado por Carolina Yuste, Chino Darín e Itzan Escamilla, junto a tres jóvenes estudiantes: Sirine Taleb, Tao Farro y Ana Gallardo.

El jurado balear compuesto por la cineasta Marga Melià, la productore Charli Bujosa y la creadora Clara Ingold ha premiado “Soñando con Leones” de Paolo Marinou-Blanco como la Mejor Película Balear, dotado con 3.500€ a la distribución. El Mejor Cortometraje ha recaído en “Eixam” de Eugenia Sampedro.

Por su parte, el Premio de la Crítica, otorgado por tres miembros de la ACEC (Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica), XXX ha recaído en ‘Eat the Night’ Caroline Poggi y Jonathan Vinel, con otra Mención Especial para ‘How to be normal and the oddness of the world’ de Florian Pochlatko.

Mientras que el Premio del Público ha ido a parar a, ‘The designer is dead’ de Gonzalo Hergueta, producida por el colectivo Litle Spain, que reconstruye la vida del diseñador Miguel Adrover.

La Misericòrdia se llenó de cinéfilos / Gabi Rodas

Jaume Ripoll: "Cuando empezamos este viaje en Mallorca jamás pudimos imaginar alcanzar esta dimensión"

En palabras de Jaume Ripoll, director del festival y cofundador de Filminm “llegamos al final de la edición presencial con la sensación de haber dado un gran salto hacia adelante: por la cantidad de audiencia que ha visitado las sedes, por el nivel de los estrenos nacionales y por la calidad de las proyecciones y los conciertos. Cuando empezamos este viaje en Mallorca hace 10 años jamás pudimos imaginar alcanzar esta dimensión. Ha sido una edición que ha combinado reflexión y evasión, denuncia y celebración a través de obras que permanecerán en nuestra retina mucho tiempo. Hoy podemos decir que Atlàntida es un referente nacional en cuanto a festivales. Y es importante recordar que Atlàntida, a diferencia de otros, no acaba en lo presencial sino sigue online con una programación ampliada que disfrutarán cientos de miles de personas. El reto es seguir mejorando, pero hoy sin duda debemos celebrar con orgullo el éxito logrado”.

La edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest que actualmente se desarrollá en Filmin estará disponible hasta el 25 de agosto.