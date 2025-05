Las señales no eran humo: Bad Bunny anuncia gira mundial con conciertos en Barcelona y Madrid

Dos sillas de plástico, blancas, austeras, han servido para pregonar el más grande de los anuncios, el más esperado para el público de la música en directo, según sostienen indicadores de grandes empresas de la industria. Ni el ‘tour’ de Taylor Swift ni el regreso de Oasis, es Bad Bunny y su ansiada gira mundial. El puertorriqueño, el más-que-deseado artista, 'debía' varias visitas a sus seguidores en todos los rincones del mundo. Una deuda que empezará a saldar desde finales de 2025 en un 'tour' que se alargará hasta julio de 2026. Porque, finalmente, sí, tras advertirlo con una ingeniosa señal vista y celebrada en numerosos países durante este pasado domingo, dos sillas de plástico frente a varios estadios (en alusión a la portada de su último disco, 'Debí tirar más fotos'), la espera va a terminar.

Bad Bunny ha anunciado al fin una gira que le llevará por medio mundo, un ‘tour’ que ya medio anunció tiempo atrás. Y también pasará por España, pues se han confirmando las paradas que hacían suponer las señales que aparecieron en la Anella Olímpica de Barcelona y en el Riyadh Air Metropolitano (estadio del Atlético de Madrid). Serán tres conciertos: dos en Madrid y uno en la capital catalana. Primero, el 22 de mayo, actuará en el Estadi Olímpic para después viajar hasta Lisboa (26 de mayo) y, de su única parada en Portugal, viajará de nuevo a España para hacer dos noches consecutivas en el Metropolitano (30 y 31 de mayo). Cabe señalar que, de entrada, Bad Bunny tan solo hace dos conciertos en una misma ciudad en la capital española y en Ciudad de México. Las entradas, de las que por ahora se desconoce su precio, se pondrán a la venta el viernes 9 de mayo a las 12 horas.

La señal de Bad Bunny y 'Debí tirar más fotos', dos sillas de plástico, frente al Palau Sant Jordi de Barcelona. / Estadi Olímpic

La última vez que Bad Bunny pisó Barcelona fue en el festival Sónar en 2019, justo cuando su estrella se estaba agigantando en todo el mundo. Un año después, el puertorriqueño tenía que volver a la capital catalana para actuar en el Primavera Sound 2020, cosa que impidió la pandemia del coronavirus, y, aunque esa edición de pospuso con buena parte de su cartel para 2021, tampoco se llegó a celebrar por el mismo motivo.

El cartel oficial de la gira de Bad Bunny por su álbum 'Debí tirar más fotos'. / EPC

De este modo, el artista puertorriqueño presentará por todo el mundo su excelente último trabajo, 'Debí tirar más fotos' (Rimas), un álbum de homenaje, orgullo y honor a su tierra y su cultura. La gira mundial tendrá en total 24 fechas y empezará en Santo Domingo (República Dominicana) el 21 de noviembre de este mismo año y terminará en Bruselas (Bélgica) el 22 de julio. Pero todo esto será después de terminar una larguísima residencia en su casa (bajo el título 'No me quiero ir de aquí'), donde dará hasta 30 conciertos (todos 'sold out') en el Coliseo de Puerto Rico entre julio (las seis primeras fechas están reservadas para público local), agosto y septiembre del 2025.