Lorenzo Silva lleva a Bevilacqua y Chamorro a la era COVID

El año 2020 y el estallido de la pandemia han sido las coordenadas temporales escogidas por Lorenzo Silva para ‘Las fuerzas contrarias’ (Editorial Destino), la nueva novela de esa exitosísima saga que protagonizan la pareja de guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Han pasado ya 30 años desde que el autor madrileño comenzara a escribir la primera entrega de la serie, ‘El lejano país de los estanques’ (que se publicaría en 1998), y las andanzas de esta pareja de la Benemérita han seducido a una multitud de lectores a través de una combinación perfecta de intriga policial y un ajustado retrato de la realidad social española.

Silva, además de un gran escritor, es abogado y conoce perfectamente el funcionamiento de los cuerpos policiales, lo que otorga una gran verosimilitud a las investigaciones descritas en sus libros. De hecho, cuenta incluso con el asesoramiento de la propia Guardia Civil para que se aproximen lo máximo posible a los aplicados en casos reales. En este decimocuarto volumen de la franquicia (que toma su título de las palabras de una preciosa canción del gran Franco Battiato), el subteniente Bevilacqua, que ya ronda los sesenta, y la brigada Chamorro, que anda por los 45, se desplazan a Illescas (Toledo) justo tras el estallido del Covid, para investigar la muerte sospechosa de varias personas mayores inicialmente atribuidas al coronavirus.

"Qué mejor momento para cometer un crimen que cuando la muerte galopa desbocada por las calles", comentaba estas semanas el autor durante la presentación del libro. La premisa, que recuerda lejanamente a la de aquel genial relato de Chesterton y su padre Brown en la que un asesino escondía el cadáver en mitad de un campo de batalla, le sirve a Silva para diseccionar con lúcida mirada aquellos días terribles días iniciales de una pandemia. "Es necesario reflexionar desde la ficción para saber en qué medida esta enfermedad impactó en nuestras vidas y a la concepción de nuestra propia existencia", señala.

Como en el resto de libros de la serie, Silva se vale de las reflexiones del personaje de Bevilacqua, verdadero alter ego del autor, para mostrar su visión sobre los acontecimientos acaecidos en este país con un discurso alejado de dogmatismos y de estereotipos, algo por desgracia muy poco común en nuestro debate público. En este caso, la pandemia dejó al descubierto, a su juicio, "una serie de fracturas que ya existían" en la sociedad y de las que a lo mejor las personas no eran "conscientes".

La pandemia, cinco años después

Y como acontece siempre en acontecimientos de esta magnitud, el Covid sirvió para mostrar mucho de lo mejor y de lo peor del ser humano, además de las carencias estructurales del sistema. Por un lado, la abnegación y entrega de tantos servidores públicos (fuerzas de seguridad, sanitarios...), trabajadores o héroes anónimos que contribuyeron a mitigar el trágico impacto del virus; por el otro, la mezquindad de los que aprovecharon (de la forma que fuere) la tragedia para lucrarse o la falta de grandeza, en general, de una clase política que no sabe aparcar sus diferencias en aras del bien común. Tampoco faltan, en este sentido, las críticas a la falta de previsión de las administraciones (Silva cree que no se tomaron las "precauciones debidas" y que todo el mundo "se vio desbordado") aunque prefiere no cargar contra nadie en concreto.

El escritor madrileño Lorenzo SIlva. / / E. P.

Bevilacquia y Chamorro, el alma de las novelas

¿Y qué hay de nuestros queridos Bevilacqua y Chamorro? Pues esta nueva novela los sitúa en una relación más íntima que nunca, algo lógico teniendo en cuenta que el confinamiento limitó a los ciudadanos la posibilidad de reunirse con familiares con los que no fueran convivientes y congeló todo aquello que conocíamos como cotidiano. Chamorro verá como la pandemia golpea a su familia y ‘Vila’, tendrá también que estar encima de Arnau, otro miembro de su equipo, que investiga como infiltrado un posible caso de asesinato en Extremadura. Al final del libro, nuestro querido subteniente verá además abiertos nuevos horizontes.

Silva comenta que sus dos conocidos personajes (verdadera alma de los libros) tienen mucho del ideal ‘quijotesco’ y de la tradición de ‘caballería andante’, al ser "valedores de quienes nada más tienen". Que sigan con nosotros muchos años.