Andy & Lucas: "Hay que sentar a los jóvenes y decirles: '¿Tú sabes quién es Paul McCartney? ¡A escucharlo!'"

-Vienen de hacer conciertos en Bruselas, París, Berlín, Londres, Edimburgo y Dublín. ¿Siempre han tenido público en otros países de Europa?

-Todos los artistas van para América, y nosotros también, pero por las estadísticas de Spotify vemos dónde se escucha más nuestra música, y hemos acertado de lleno con esta gira europea, porque en las seis ciudades hemos tocado en recintos de 1.500 personas. Solo habíamos estado antes en Bruselas. Ha sido un éxito, aunque hemos pasado el frío más grande del mundo. Conciertos sin ayudas, totalmente privados. Nosotros vamos a pulmón.

-Esta gira, que los trae este sábado de nuevo a Barcelona (Sant Jordi Club), se presenta como su despedida. ¿Y luego?

-Terminamos el 10 octubre en Madrid y pensar en qué va a suceder luego… Tengo algunas ideas, hacer algo de música para niños, pero no lo sé, ahora prefiero vivir el momento. Yo tengo problemas de corazón, la tensión alta, porque llevo todos los asuntos de Andy & Lucas, aunque últimamente he derivado un poco el trabajo porque ya solo me faltaba ir a colgar carteles por la calle.

-En sus dos primeros álbumes, dos décadas atrás, trabajaron con Alejo Stivel, el exTequila, productor de Sabina, La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco…

-Un fenómeno. Quiso reflejar el sonido fresco de nuestras voces, y Guillermo Piccolini [exLos Toreros Muertos] hacía los arreglos e igual te metía un acordeón griego. Aprendimos mucho.

-Hicieron letras románticas, pero también con apuntes sociales en temas como ‘Y en tu ventana’ o ‘Pido la palabra’.

-Creo que fuimos el primer grupo que se mojó respecto a la violencia de género. Teníamos 18 años, y en aquella época ponías la tele y era cuando los noticiarios comenzaban a hacerse eco del maltrato de la mujer, porque antes no era noticia. Ponían las cifras de víctimas y decías “¿cómo es posible?”. La vida va cambiando, antes a alguien que decía que era un homosexual se le miraba como si fuera un simio, y ahora eso está a la orden del día, y yo que me alegro.

-Al principio firmaba usted las canciones, y luego Andy se fue incorporando en los créditos de composición, aunque nunca en solitario.

-Yo siempre he sido el compositor del grupo, pero para darle un poco de ‘chance’ le fui diciendo “compón un poco conmigo, ‘pisha’”, y se fue animando y pasándome alguna melodía. La propia discográfica lo fomentó, tratándonos un poco como niños, dando un caramelito a uno y al otro, cuando no se trataba de eso. Pero las canciones que hizo son muy bonitas.

-Su éxito ‘Son de amores’, de 2003, goza de una nueva vida en TikTok, con una chocante coreografía.

-Es gracioso que te pare un niño por la calle y te diga “mira, el del pum-pum-pum”, en vez de “el de ‘Son de amores’”. Se nos ha ido de las manos. Se ha viralizado a nivel mundial.

-Estuvieron en una multinacional (BMG Ariola, luego absorbida por Sony Music). Tenían 20 años. ¿Se arrepienten de algo de lo que firmaron entonces?

-Salimos bien parados, porque nos protegieron mucho los agentes que teníamos. Pero había zonas grises en las cláusulas sobre los ‘royalties’ a nivel digital. ¿Cómo íbamos a pensar nosotros que la tecnología iba a tener tantas formas distintas? Si en YouTube, de algunas canciones tenemos 300 millones de reproducciones, si es a 0,005 céntimos cada una, pues será una pasta y yo no he visto ni una cuarta parte. Eso lo está cobrando alguien. La compañía, que tiene los derechos.

-¿Se siente como un grupo de otra época en el contexto musical actual, con el pop urbano, el reguetón…?

-¿Por qué? Parece que los jóvenes sean quienes marquen la música, en vez de que ellos nos miren a los adultos. Como ahora los niños y los jóvenes son todos de porcelana, no queremos molestarlos. Pues hay que sentarlos y decirles: “¿conoces a este grupo?, ¿tú sabes quién es Paul McCartney? ¡Tienes que escucharlo!”.

-Usted lleva la empresa de Andy & Lucas, Lucas Producciones. Se dice que es quien manda y que Andy va a remolque.

-Qué va, si supieras lo que manda Andy en la sombra te quedarías flipado. Tiene mucha voz, mucha. El mariquita no aparece mucho en la prensa, pero está ahí. Me dice “no estoy de acuerdo con esto”, algo que estaba ya casi cerrado, y ya me ves llamando y diciendo que se cae el trato. Pero hoy se hace noticia de cualquier cosa, hasta se habla de mi nariz, que es algo de risa, ¡es la nariz más famosa de España!